عرض أولى حلقات حكاية «النظارة البيضا» من مسلسل نصيبي وقسمتك 4.. الليلة

يستعد صناع عمل مسلسل نصيبي وقسمتك في موسمه الرابع، لعرض أولى حلقات حكاية النظارة البيضا مساء اليوم، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل وحكاياته خلال الأجزاء الثلاثة الماضية.

مواعيد عرض حكاية النظارة البيضاء والقنوات الناقلة

تعرض حكاية النظارة البيضاء من مسلسل نصيبي وقسمتك على شاشة قناة ON من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً، على أن يعاد عرض المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحًا والساعة الثانية عشرة ظهرا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتكون الإعادة الأولى الساعة الخامسة صباحا والثانية الساعة الرابعة عصرا، كما يعرض المسلسل كاملًا على منصة Watch it الإلكترونية.

عمرو محمود ياسين يروّج لحكاية النظارة البيضا

كان المؤلف عمرو محمود ياسين روج للمسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من خلال نشر صورة للبوستر الرسمي للعمل، الذي ظهر فيها شخص غير واضح الملامح، يرتدي نظارة بيضاء، وعلق على البوستر قائلًا: «بسم الله قريبًا النظارة البيضا والموسم الرابع من لنصيبي وقسمتك».

أبطال حكاية النظارة البيضا

حكاية «النظارة البيضا» هي أولى حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك، الموسم الرابع، من بطولة أمير المصري، وكارولين عزمي، وأحمد حلاوة، ومصطفى أبوسريع، وأحمد صيام، وعدد آخر من الفنانين، تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج عصام نصار.

حكايات نصيبي وقسمتك الجزء الثالث

تناول الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك عددا من الحكايات الناجحة، منها: حكاية «ماتيجي يا مليجي» للفنان محمد الشرنوبي، و«اتفضل في الصالون» بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، وحكاية «براد شاي» بطولة هبة مجدي وهاني عادل، وحكاية «اكدب عليا شوية» بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم.

وكذلك حكايات: «مين طفى النور» بطولة كريم قاسم وملك قورة، و«كله بالحب» بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، و«ع الهادي يازبادي» بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، وحكاية «حبيبتي من تخون» بطولة طارق صبري وميرنا نور.