إطلاق البرومو الرسمي لحكاية «النضارة البيضا» من مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين عن البرومو الترويجي لحكاية «النضارة البيضا»، إحدى حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك»، الجزء الرابع، وإعلان موعد عرضه، الذي يبدأ السبت المقبل.

القنوات الناقلة لمسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الرابع

وتذاع حلقات حكاية «النضارة البيضا»، من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، على 3 قنوات مصرية، من بينها قناة «أون، أون دراما»، ابتداء من السبت المقبل، 27 نوفمبر، يوميا.

مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الرابع، حكاية «النضارة البيضا»، بطولة أمير المصري، أحمد صيام، كارولين عزمي، مصطفى أبو سريع، أحمد حلاوة، وسما إبراهيم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

أحداث مسلسل «نصيبي وقسمتك» 4.. حكاية «النضارة البيضا»

وتدور أحداث المسلسل حول دكتور جامعي، يدعي «المثالية»، الذي يجسده الفنان أمير المصري، ويواجه بعض الصعوبات الاجتماعية، خاصةً مع أهله الذين لا يهتمون بالتعليم على عكسه تمامًا.

وعلق أمير المصري على انضمامه للمسلسل، قائلا: «أحببت تحضير الجلسات مع المخرج عصام نصّار، وأعجبت أيضًا بكتابات الأستاذ عمرو محمود ياسين، فهو متمكن جدًا من أدواته، فهو أول من جذبني للمسلسل بجانب كوكبة من الممثلات والممثلين الكبار»، وتابع أمير تصريحاته، معلقا: «درست الشخصية مع فريق عمل المسلسل حتى أدق التفاصيل مثل الملابس، الموسيقى التي يسمعها، وشكل النضارة التي يرتديها»، وفقا لما صرح به خلال البيان الصحفي له عن دوره في المسلسل.

من هو أمير المصري

عرف أمير المصري، خلال مشاركته في فيلم «أبو العلمين حمودة»، مع محمد هنيدي، ومن ثم شارك مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، في فيلم «الثلاثة يشتغلونها».

أمير المصري، عروقه مصرية، حيث ولد في القاهرة، بينما نشأ وترعرع في «لندن»، وحصل على العديد من الجوائز، وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية، مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ودي هارلسون.

وفاز أمير المصري، مؤخرا بـ جائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اسكتلندا - BAFTA Awards، وذلك عن دوره في فيلم «Limbo»، وقد أعلن أيضا عن مشاركته عضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي بالدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل، وتعد تلك المشاركة الثالثة لأمير المصري في مهرجان القاهرة.

وشارك أمير المصري في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من قبل، بفيلم Daniel، وحصل فيلمه البريطاني Limbo في الدورة الماضية على جائزة الهرم الذهبي وهي أرفع وأعلى جوائز المهرجان وأيضًا جائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي – FIPRESCI».

فضلا عن أنه ترشّح لجائزة أفضل ممثل عن نفس الفيلم من قِبل جوائز البافتا اسكتلندا وجوائز السينما المستقلة البريطانية، لتضمه مجلة Screen Daily ضمن قائمة Stars of Tomorrow لعام 2021.

يذكر أن أمير المصري ينتظر إطلاق فيلمه السينمائي «ريتسا»، الذي يعود به إلى قاعات السينما العربية، فضلا عن إطلاق مسلسله «Rogue Heroes »، في بريطانيا، بينما يُعرض أحدث أعماله البريطانية مسلسلThe One على منصة نتفلكس والذي يقوم فيه بدور بنجامين «بن»، الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جيمس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.