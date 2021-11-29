السيسي يستمع لأغنية «أرض السلام» خلال افتتاح «إيديكس 2021»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أغنية «أرض السلام» خلال فعاليات افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، التي تحمل رسالة محبة وسلام من أرض مصر إلى العالم أجمع بكل اللغات، وهي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية.

صورة تذكارية مع وفود «إيديكس 2021»

والتقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع رؤساء الوفود وكبار الحضور المشاركين في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، كما رحب الرئيس بالضيوف المشاركين في «إيديكس 2021»، عقب الصورة التذكارية، قائلا: «اسمحولي أرحب بيكم، أهلا وسهلا وأهنئكم على افتتاح هذا المعرض، الحضور حضور ضخم ويعكس قوة للتنظيم والتواجد وحجم قدرة شركات المعرض، وبتمنى ليكم التوفيق وإقامة طيبة في مصر في هذا الوقت من العام».

«إيديكس 2021»

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة نحو 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة، وبحضور أمني رفيع المستوى و70 وفدًا دوليًا كممثلين رسميين لبلادهم للمشاركة في الحدث رفيع المستوى.