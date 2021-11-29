عاجل.. السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «القوة والسلام» بـ«إيديكس 2021»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة عن معرض «إيديكس 2021»، تحت عنوان «القوة والسلام»، وذلك خلال حفل افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» الذي يعقد تحت رعاية الرئيس.

الضيوف المشاركين في «إيديكس 2021»

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالضيوف المشاركين في معرض «إيديكس 2021»، كما وجّه الشكر للقائمين على التنظيم، وعلى الجهد المبذول الذي يعكس مشهد أكثر من رائع، متمنيّا التوفيق للشركاء.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح معرض «إيديكس 2021»: «اسمحولي أرحب بيكم، أهلا وسهلا، وأهنئكم على افتتاح المعرض، الحضور ضخم ويعكس قوة التنظيم وحجم قدرة شركات المعرض.

وأعرب الرئيس السيسي، عن أمنياته للحضور في «إيديكس 2021» بالتوفيق، متمنيّا لهم إقامة طيبة في مصر في هذا الوقت من العام.

الوفود الأجنبية في «إيديكس 2021»

ويترأس الوفود الأجنبية المُشاركة في الحدث المهم، شخصيات عسكرية رفيعة المستوى، سواء وزراء الدفاع، أو الإنتاج الحربي، والقادة العسكريين، ويتوقع أن يستقبل «إيديكس 2021» نحو 30 ألف زائر في نسخته الثانية هذا العام، بعدما استقبل نحو 10 آلاف زائر في النسخة الماضية للمعرض «إيديكس 2018».