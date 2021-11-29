السيسي يلتقط صورة تذكارية مع رؤساء الوفود المشاركين في «إيديكس 2021»

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع رؤساء الوفود وكبار الحضور المشاركين في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021».

السيسي يرحب بضيوف «إيديكس 2021»

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالضيوف المشاركين في معرض «إيديكس 2021»، عقب الصورة التذكارية قائلا: «اسمحولي أرحب بيكم، أهلا وسهلا وأهنئكم على افتتاح هذا المعرض، الحضور حضور ضخم ويعكس قوة للتنظيم والتواجد وحجم قدرة شركات المعرض، وبتمنى ليكم التوفيق وإقامة طيبة في مصر في هذا الوقت من العام».

السيسي يشكر القائمين على تنظيم «إيديكس 2021»

وأضاف الرئيس السيسي: «أوجه الشكر للقائمين على عملية تنظيم إيديكس، وعلى الجهد المبذول الذي يعكس مشهد أكثر من رائع، وكل التوفيق للشركاء».

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة نحو 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة، وبحضور أمني رفيع المستوى و70 وفدًا دوليًا كممثلين رسميين لبلادهم للمشاركة في الحدث رفيع المستوى.

ويترأس الوفود الأجنبية المُشاركة في الحدث المهم، شخصيات عسكرية رفيعة المستوى، سواء وزراء الدفاع، أو الإنتاج الحربي، والقادة العسكريين، ويتوقع أن يستقبل «إيديكس 2021» نحو 30 ألف زائر في نسخته الثانية هذا العام، بعدما استقبل نحو 10 آلاف زائر في النسخة الماضية للمعرض «إيديكس 2018».