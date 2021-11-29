السيسي يشيد بتنظيم «إيديكس 2021»: الحضور الضخم يعكس الجهد المبذول

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالضيوف المشاركين في معرض «إيديكس 2021»، كما وجّه الشكر للقائمين على التنظيم، وعلى الجهد المبذول الذي يعكس مشهد أكثر من رائع، متمنيّا التوفيق للشركاء.

الرئيس يرحب بضيوف «إيديكس 2021»

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح معرض «إيديكس 2021»: «اسمحولي أرحب بيكم، أهلا وسهلا، وأهنئكم على افتتاح المعرض، الحضور ضخم ويعكس قوة التنظيم وحجم قدرة شركات المعرض.

وأعرب الرئيس السيسي، عن أمنياته للحضور في «إيديكس 2021» بالتوفيق، متمنيّا لهم إقامة طيبة في مصر في هذا الوقت من العام.

المشاركون في «إيديكس 2021»

ويترأس الوفود الأجنبية المُشاركة في الحدث المهم، شخصيات عسكرية رفيعة المستوى، سواء وزراء الدفاع، أو الإنتاج الحربي، والقادة العسكريين، ويتوقع أن يستقبل «إيديكس 2021» نحو 30 ألف زائر في نسخته الثانية هذا العام، بعدما استقبل نحو 10 آلاف زائر في النسخة الماضية للمعرض «إيديكس 2018».

وتنطلق فعاليات النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، بمشاركة نحو 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة، بحضور أمني رفيع المستوى مع تأكيد أكثر من 70 وفدا دوليا كممثلين رسميين لبلادهم للمشاركة في الحدث رفيع المستوى.