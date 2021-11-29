تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية 2021

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حفل جائزة الكرة الذهبية الذي يقام اليوم على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث يتنافس على الجائزة المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، 30 لاعبًا، وعلى رأسهم ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حيث ازدادت عمليات البحث حول تردد قناة أون تايم سبورت كونها إحدى القنوات الناقلة للحفل.

تردد قناة أون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1

القمر: نايل سات.

الجودة : SD.

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 2

القمر: نايل سات.

الجودة: SD.

التردد: 10853.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

ومن المقرر أن يُنقل الحفل أيضًا عبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لـ مجلة «فرانس فوتبول».

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية

ومن المنتظر أن يكون موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2021، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وتتمّ عملية اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من قبل مجلة «فرانس فوتبول»، من خلال مشاركة أكثر من 170 صحفيًا من الاتحاد الدولي للصحفيين، من أجل اختيار 5 لاعبين فقط للحصول على المراكز الأولى بالمسابقة، على أن يحصل كل لاعب على عدد من النقاط، صاحب المركز الأول يجمع 6، والوصيف 4، المركز الثالث «3»، والرابع نقطتين، والأخير نقطة وحيدة.

جدير بالذكر أنَّ ليونيل ميسي استطاع التتويج بالكرة الذهبية 2021، «بالون دور» في آخر نسخة لها عام 2019، حيث تم إلغاء الجائزة العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.