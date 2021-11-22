تردد أون سبورت On Sport على النايل سات.. شاهد مباريات الدوري المصري

يشهد اليوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر، منافسات قوية بمختلف الملاعب، وذلك في إطار منافسات الدوري المصري، وأبرزها مواجهة غزل المحلة ضد الأهلي، والزمالك ضد البنك الأهلي، إذ ازدادت عمليات البحث حول تردد أون سبورت، والتي تملك حقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز بشكل حصري منذ بداية الموسم.

تردد أون سبورت

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1

القمر: نايل سات

الجودة : SD

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 2

القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 10853

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

- بيراميدز X الشرقية للدخان: الساعة الثالثة عصرًا على قناة on time sport 1.

- سموحة X طلائع الجيش: الساعة الثالثة عصرًا على قناة on time sport 2.

- غزل المحلة X الأهلي: الساعة الخامسة والنصف مساءً على قناة on time sport 2.

- الزمالك X البنك الأهلي: الساعة الثامنة مساءً على قناة on time sport 1.

- الجونة X المصري البورسعيدي: الساعة الثامنة مساءً على قناة on time sport 2.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري بالعلامة الكاملة، وذلك بعد أن حقق 12 نقطة من 4 مباريات، مُسجلًا خلالها 11 هدفًا وتلقت شباكه 3 أهداف فقط حتى الآن.

أما على الجانب الأخر، يأتي فريق غزل المحلة بقيادة مدربه محمد عودة في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، حققها بعد الفوز في جولتين، والتعادل مثلهما؛ إذ فاز الفلاحين على إيسترن كومباني وإنبي في الجولتين الثانية والثالثة، بينما تعادل في الأولى والرابعة أمام المصري وطلائع الجيش.