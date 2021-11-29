الشهاوي: منتجات تستخدم الذكاء الاصطناعي في «إيديكس 2021»

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد الشهاوي، المستشار في كلية القادة والأركان، إنّ معرض مصر الدولي للصناعات الدافاعية والعسكرية «إيديكس 2021» سيشهد عرض منتجات جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي، مثل الطائرات المسيّرة، والتي تستخدم في أعمال إيجابية مثل الاستطلاع، وتغير وجود القوات في مسرح العمليات.

عرض أنواع مختلفة من الطائرات في «إيديكس 2021»

وأضاف المستشار في كلية القادة والأركان، في حواره على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ «إيديكس 2021» سيشهد عرض أنواع مختلفة من الطائرات، إنتاج الهيئة العربية للتصنيع بالتنسيق مع دول متقدمة وباستخدام أفضل المعايير العالمية، متابعا: «مصر أصبحت تصنع طائرات دون طيار، وأخرى مقاتلة، وهليوكوبتر، وتدريب».

استخدام مصر الطائرات المسيرة يعني أن هناك منظومة طائرات لمجابهة الأعمال الإجرامية

وتابع اللواء أركان حرب الدكتور محمد الشهاوي، أنّ استخدام مصر الطائرات المسيرة، يعني أنّ هناك منظومة طائرات لمجابهة الأعمال الإجرامية لهذا النوع من الطائرات، موضحا: «مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من التسليح، وتصدر للدول الشقيقة والصديقة، والعالم يثق بها، حيث تتمتع بقوة ذكية، وهي عبارة عن قوة ناعمة على غرار ما حدث في حفل افتتاح طريق الكباش»، كما أكد أنّ الحفاظ على المواطن المصري يعتبر قضية أمن قومي.

وأشار المستشار في كلية القادة والأركان، إلى أنّ الشركة العربية العالمية للبصريات تنتج أجهزة رؤية ليلية للقوات المسلحة، حتى يستطيع الجندي رؤية أي عنصر عدائي ليلا، كما تنتج الكاميرات التي تستخدم في تأمين الأهداف الحيوية، أما الهيئة العربية للتصنيع، فتشارك في خطة تنمية الدولة المصرية من خلال تدعيم منظومة الذكاء الاصطناعي في الري الحديث.