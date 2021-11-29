مستشار بـ«القادة والأركان»: «إيديكس 2021» يؤكد أمان واستقرار مصر

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد الشهاوي، المستشار في كلية القادة والأركان، إنّ معرض مصر الدولي للصناعات الدافاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، يعطي رسالة قوية مفادها أنّ مصر آمنة ومستقرة، لافتا إلى أنّ أكثر من 400 شركة تعرض إنتاجها من 40 دولة صديقة وشقيقة، منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والدانمارك، والدول العربية مثل السعودية والإمارات والأردن ولبنان.

«إيديكس 2021» فرصة لتسويق المنتجات المصرية

وأضاف المستشار في كلية القادة والأركان، في حديثه عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أنّ «إيديكس 2021» فرصة لتسويق المنتجات المصرية والعربية في السوق العالمي وتبادل الخبرات، متابعا: «عدد كبير من القادة والضباط من طلاب الكليات العسكرية موجودن في المعرض، للاطلاع على أحدث المنظومات التسليحية، ومصر على خريطة المعارض الدولية للصناعات الدفاعية والعسكرية، حيث تستضيف النسخة الثانية من معرض إيديكس، الذي تأجل العام الماضي بسبب تداعيات كورونا».

30 ألف شخص يزورن «إيديكس 2021»

وأشار اللواء أركان حرب الدكتور محمد الشهاوي، إلى أنّ 30 ألف شخص سيزورن «إيديكس 2021» مقارنة بـ10 آلاف زائر في النسخة السابقة، كما تزور وفود من 75 دولة المعرض، وهي عبارة عن وزراء دفاع ووزارء إنتاج حربي ورؤساء أركان حرب القوات المسلحة، وعدد كبير من القادة.

صورة مشرفة للمعرض

وأكد المستشار في كلية القادة والأركان، أنّ الشعب المصري يريد الظهور في أفضل صورة، وبالتالي تكاتفت كل الجهات لخروج المعرض بصورة مشرفة، لافتا إلى وجود تنسيق وتعاون بين وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للصناعات والشركة الهندسية لإدارة المركبات.