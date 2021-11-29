السيسي يأذن ببدء فعاليات معرض «إيديكس 2021»

استأذن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في بدء فاعليات معرض «إيديكس 2021» تحت رعاية السيد الرئيس.

وأذن الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير الدفاع في بدء فاعليات المعرض، وأخذ جولة تفقدية به.

وزير الدفاع: اتطلع أن يكون «إيديكس 2021» منصة لتبادل الرؤى والخبرات

وقال وزير الدفاع خلال كلمته، «اتطلع معكم أن يكون المعرض إيديكس 2021 منصة لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار سائلين الله التوفيق والسداد.. حفظ الله مصر وجيشها وشعوبكم وبلادكم الأبية».

400 شركة عالمية ودولية من 42 دولة تشارك في المعرض

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة نحو 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة، وبحضور أمني رفيع المستوى و70 وفدًا دوليًا كممثلين رسميين لبلادهم للمشاركة في الحدث رفيع المستوى.

ويترأس الوفود الأجنبية المُشاركة في الحدث المهم، شخصيات عسكرية رفيعة المستوى، سواء وزراء الدفاع، أو الإنتاج الحربي، والقادة العسكريين، ويتوقع أن يستقبل «إيديكس 2021» نحو 30 ألف زائر في نسخته الثانية هذا العام، بعدما استقبل نحو 10 آلاف زائر في النسخة الماضية للمعرض «إيديكس 2018».