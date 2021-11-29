عاجل.. الأوقاف تلغي تصريح خطابة «عبدالمعز» وتمنعه من صعود المنبر

ألغت وزارة الأوقاف، تصريح الخطابة الخاص بمحمد محمود عبدالمعز، فضلا عن منعه من صعود المنبر، لمخالفته تعليمات الوزارة.

إلغاء تصريح الخطابة لمخالفة التعليمات

وأكدت الوزارة في بيان عنها قبل قليل، أنّها اتخذت القرار بناء على المذكرة المرفوعة من مديرية أوقاف الجيزة للقطاع الديني، حيث اعتمد الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني، اليوم، قرار منع محمد محمود عبدالمعز عبدالعزيز، من صعود المنبر بأي من المساجد على مستوى الجمهورية، وإلغاء أي تصريح صدر للمذكور بأداء خطبة الجمعة، نظرًا لمخالفته تعليمات الوزارة.

وطالبت وزارة الأوقاف، بتعميم منشور بالقرار بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه.