كاميرا داخل حمام السيدات بمطعم شهير.. والمتهم: «كنت بتفرج بس»

«كنت بتفرج بس ومساومتش حد».. بهذه الكلمات اعترف المتهم بتصوير السيدات داخل حمام بأحد المطاعم الشهيرة في مدينة نصر، بتفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه صوّر السيدات خلسة من خلال زرع هاتفه المحمول في الشفاط بسقف الحمامات.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه اعتاد على فعل ذلك منذ أشهر، مضيفًا: «بتفرج على أفلام إباحية وعندي حرمان»، لافتًا إلى أنه كان لديه مقاطع كثيرة محتفظ بها عبر هاتفه المحمول وحذفها ما عدا 4 مقاطع فقط صورها حديثًا للسيدات.

كاميرا داخل حمام السيدات بمطعم شهير

وكانت التحريات الأولية، قد كشفت عن تفاصيل الواقعة التي ارتكبها عامل نظافة بالمطعم، بالإضافة إلى العثور على 4 فيديوهات بحوزته بعد التحفظ على هاتفه المحمول، وذلك بعدما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من إحدى السيدات يفيد بأنها فوجئت وجود كاميرا مراقبة بالحمام الخاص بالسيدات، أثناء تواجدها بأحد المطاعم الشهيرة للوجبات الجاهزة بشارع مكرم عبيد.

استغاثة إحدى الضحايا

واستغاثت السيدة بمن كان معها من أصدقائها وأفراد أسرتها داخل المطعم، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة التي انتقلت لمحل الواقعة، وتحفظت على كاميرات المراقبة واستمعت لأقوال الضحية والشهود.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو لمطعم شهير بمدينة نصر بالقاهرة، يؤكد وجود كاميرات داخل حمام السيدات بالمطعم.

كاميرا داخل حمام السيدات

وقالت السيدة المجني عليها، إنها أثناء تواجدها بالمطعم اكتشفت وجود كاميرا داخل حمام السيدات، وأبلغت مدير المكان وبدأت عملية تفتيش الكاميرا ووجدوها مرتبطة بهاتف محمول وعليها عدد كبير من صور السيدات اللاتي يترددن على المطعم، خلال تواجدهن داخل دورة المياه المخصصة للسيدات.

على الفور تم تحرير محضر بالواقعة التي تحمل رقم 26757 لسنة 2021 جنح أول مدينة نصر، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.