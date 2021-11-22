«نظافة الإسكندرية» تستعين بـ3 آلاف عامل لتصريف مياه الأمطار

أصدر حسام الدين إمام، رئيس مجلس إدارة شركة «نهضة مصر» المنوط بها أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، تعليماته إلى رؤساء قطاعات الشركة بالتدخل الفوري والعاجل لمعاونة أجهزة المحافظة التنفيذية في مواجهه ظروف الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة، والتخفيف عن كاهل المواطنين.

غرفة عمليات للتواصل مع شركة الصرف الصحي

وأضاف «إمام»، في بيان له، منذ قليل، أنه تم الدعم بأكثر من 3 آلاف عامل بشوارع الإسكندرية للمعاونه في كسح مياه الأمطار الخفيفة لأقرب شنيشة أو مطبق، وإنشاء غرفة عمليات للتواصل مع شركة الصرف الصحي للابلاغ بالتجمعات الكبيرة والتي تحتاج إلى سيارات لشفط المياه.

وعلى صعيد آخر، كلف اللواء أحمد شريف لطفي العضو المنتدب للشركة، المهندس محمد عبد اللطيف العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ، وإبراهيم كمال رئيس قطاع النظافة الحضارية والخدمات المميزة، بتكثيف أعمال رفع المخلفات والتعاون التام مع شركات المرافق للتخفيف من تداعيات هطول الأمطار على المحافظة.

رفع أكثر من 10 آلاف طن مخلفات بلدية

وأوضح أحمد شحاتة رئيس المركز الإعلامي للشركة، أنه منذ بداية النوة حتى أمس تم رفع أكثر من 10 آلاف طن مخلفات بلدية من محافظة الإسكندرية، لافتاً إلى أن أعمال كسح مياه الأمطار تأتي انطلاقا من الوازع الوطني للشركة والعاملين بها بضرورة التعاون والوقوف إلى جانب أجهزة الدولة.

وتشهد الإسكندرية هطول أمطار غزيرة وصفتها شركة الصرف الصحي بأنها سيول غير متوقعة، ويجري التعامل معها من خلال معدات الشركة.