19 مرضا تشملها مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة»، في 13 من شهر يوليو الماضي، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخال من مسببات الإعاقة، وتستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى حديثي الولادة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي لحديثي الولادة بحضانات الأطفال في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة

وأوضحت «الصحة» أن المسح يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها من خلال المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض «Egyptian CDC»، والذي تم تزويده بمعمل مجهز بأحدث أجهزة الكشف عن الأمراض الوراثية، لافتا إلى أنه في حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وبدء تلقي العلاج اللازم وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة.

وأوضح أنه جارٍ التوسع تباعًا في انشاء مراكز للعلاج لتشمل جميع محافظات الجمهورية، تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية، ما يساهم في تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.

أمراض تشملها المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة

وتغطي مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، 19 مرضا وهي:

ـ قصور الغدة الدرقية الخلقي.

ـ تضخم الغدة الكظرية الخلقي.

ـ أنيميا الفول.

ـ التليف الكيسي.

ـ فرط شحميات الدم الوراثي.

ـ الفينيل كيتونوريا.

ـ نقص رباعي هيدروبيترين.

ـ حموضة الدم العضوية.

ـ ارفاع حمض أيزوفاليريك بالدم.

ـ ارتفاع الحمض البروبيوني، الميثيل مالوني بالدم.

ـ مرض البول القيقبي.

ـ ارتفاع التيروزين في الدم.

ـ ارتفاع الجالاكتوز في الدم.

ـ ارتفاع الأرجينين بالدم.

ـ نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل.

ـ أكسدة الأحماض الدهنية.

- نقص إنزيم البيوتينيداز.