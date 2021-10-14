«الرعاية الصحية» تشارك بـ10 مستشفيات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة

تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال مستشفياتها بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، في فعاليات المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، والذي أطلقته وزارة الصحة والسكان بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، وذلك من خلال 10 مستشفيات تابعة لها.

المشروع يهدف للكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان، أن المستشفيات التابعة لها والمشاركة في فعاليات المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، تشمل مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات «النساء والولادة، النصر، السلام، الحياة بورفؤاد» بمحافظة بورسعيد، ومستشفيات «إيزيس التخصصي، حورس التخصصي، طيبة التخصصي، الأطفال التخصصي، الكرنك الدولي»، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، والتي تشمل 19 مرضًا وراثيًا.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه يتم إجراء الفحص الطبي داخل كافة وحدات الرعاية الحرجة لحديثي الولادة بـ 10 مستشفيات «حضانات / مبتسرين»، تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بهدف شمول كافة الفئات المستهدفة من أطفال مصر، والوصول إلى جيل صحي خالي من مسببات الإعاقة.

منظومة إلكترونية لتسجيل بيانات الأطفال

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه من أجل أن يتمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، فإن المشروع لا يقتصر فقط على إجراء الفحص داخل وحدات الرعاية الحرجة لحديثي الولادة في المستشفيات فحسب، بل هناك منظومة إلكترونية لتسجيل البيانات لكل طفل، وتتم المتابعة الدورية لهم، فيما يتم تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية، وذلك تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية، والتي عكستها المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها تحت شعار 100 مليون صحة لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين بكافة المراحل العمرية.

يذكر أن الأمراض الـ 19 التي يتم الكشف عنها تشمل «قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم - النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز».