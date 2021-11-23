كل ما تريد معرفته عن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين

نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل وأرقام مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين، بداية من مارس 2020 وحتى الآن.

معلومات عن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين

1 - انطلقت مبادرة رئيس الجمهورية في شهر مارس عام 2020.

2 - منذ انطلاق الحملة وحتى اليوم تم فحص مليون و148 ألف سيدة.

4 آلاف فريق طبي يشارك في مبادرة رئيس الجمهورية

3 - يشارك في مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين أكثر من 4 آلاف فريق طبي.

4 - تشمل المبادرة عدد 90 مركزاً للإحالة لفيروس «B» وفيروس نقص المناعة البشري.

5 - تتضمن المبادرة أيضاً عدد 163 مركزاً لإحالة مرضى الزهري.

6 - تعمل الوحدات ضمن المبادرة على مدار أيام العمل الرسمية.

7 - مواعيد عمل الوحدات ضمن المبادرة بداية من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً.

وزارة الصحة توجه العديد من النصائح فينا يتعلق بتناول المضادات الحيوية

وفي سياق آخر، وجهت وزارة الصحة والسكان العديد من النصائح للمواطنين فيما يتعلق بتناول المضادات الحيوية، وأكدت أنه يجب أن التعامل معها بحرص.

وأضافت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أنه ينبغي على جميع المواطنين اتباع كافة إرشادات الطبيب أثناء تناول المضادات الحيوية، كما حذرت «الصحة»، من المشاركة مع الآخرين فيما يتبقى من أدوية المضادات الحيوية.

الصحة: سوء استعمال المضادات الحيوية يفقد فعاليتها

وأشارت وزارة الصحة إلى أن سوء استعمال المضادات الحيوية يفقدها فعاليتها، كما أن تناولها بكثرة ودون استشارة الطبيب يحرم الشخص من فرص الشفاء.