«19 مرض».. تفاصيل مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة

تستعد وزارة الصحة والسكان، لإطلاق مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وقالت الوزارة إن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا، ووضع البرامج الغذائية العلاجية التي تحد من انتشار الأمراض الوراثية، وفيما يتعلق بالتجهيزات للمبادرة، ذكرت الوزارة أنه جرى تجيهز 7 مراكز على مستوى الجمهورية لاستقبال كافة الحالات.

مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة

وأكدت الوزارة في تقرير رسمي لها، أن المبادرة تقوم على إجراء المسح الطبي لحديثي الولادة في كل مستشفيات وزارة الصحة، وكذلك المستشفيات الجامعية، والتعاون أيضا مع مستشفيات القطاع الخاص، ويخضع الأطفال حديثو الولادة لهذا الكشف والمسح، وأوضحت الوزارة أن المسح عبارة عن عينة تؤخذ من كعب قدم الطفل لتحليلها، وحال كانت المسحة إيجابية يجرى اختبار تأكيدي، وحال ثبوت إيجابية العينة سيحال الطفل لتلقي العلاج المناسب في المستشفيات التي جرى تحديدها.

منظومة إلكترونية لتسجيل البيانات الخاصة بكل طفل

وكشفت الوزارة عن إعداد منظومة إلكترونية تعمل على تسجيل بيانات الخاصة بكل طفل بداية من سحب العينات وحتى ظهور النتيجة ثم المتابعة من خلال فريق طبي على أعلى مستوى وجرى إدراج الأمراض الوراثية على هذه المنظومة.

وفي سياق متصل، نوهت وزارة الصحة والسكان، بأن أعلى المحافظات سمنة في الأطفال وللكبار جاءت بالترتيب على النحو التالي: الإسكندرية والقاهرة والبحيرة ودمياط والقليوبية والدقهلية والبحيرة، وخلال عام 2021، زادت السمنة في محافظات الإسكندرية والقاهرة ودمياط، ووصلت لـ22% و23% في الأطفال.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية الأخري، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان، على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.