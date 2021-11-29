«الصحة» تكشف نتائج تحاليل الـPCR لـ«خالد عليش» القادم من جنوب إفريقيا

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وصول مواطن مصري حاملًا لمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» إلى مطار القاهرة، على الطائرة القادمة من دولة جنوب أفريقيا، التي كان بين ركابها الإعلامي خالد عليش وزوجته.

وقال متحدث الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الطائرة كان على متنها 11 راكبا مصريا، مؤكدا أن نتائج تحاليل جميع الركاب جاءت سلبية لفيروس كورونا.

جميع القادمين من جنوب إفريقيا سيخضعون لعزل منزلي

وأوضح «عبد الغفار»، أنه وفقا لأحدث الإجراءات التي أوصت بها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، فإن ركاب الطائرة سيخضعون للعزل في المنزل لمدة أسبوعين، على أن يتم عمل تحليل PCR بعد قضاء 7 أيام في العزل.

وجددت وزارة الصحة والسكان، مناشدتها بضرورة الاستمرار في التسجيل على موقع لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري.

خروج 733 متعافيا من المستشفيات

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل مستشفيات العزل الصحي، خاصة مع تسجيل الوزارة أمس خروج 733 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 296167 حتى اليوم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، والبعد عن المناطق المزدحمة، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر.