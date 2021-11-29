رابط تسجيل لقاح كورونا لطلاب الثانوية العامة عبر موقع وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، رسميا، إتاحة التطعيم ضد فيروس كورونا للفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا، من خلال لقاح فايزر، كما قررت تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا، حفاظًا على الصحة العامة.

وناشد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الطلاب تحت سن 19 عامًا أن يقوموا بالتسجيل للحصول على اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان.

رابط تسجيل لقاح كورونا لطلاب الثانوية العامة

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنّ رابط تسجيل لقاح كورونا لطلاب الثانوية العامة هو نفسه الرابط الخاص بالتسجيل لجميع الفئات الأخرى عبر موقع وزارة الصحة والسكان.

وأكدت أن الحصول على اللقاح يتطلب من جميع طلاب الثانوية إدخال بعض البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد واختيار النوع وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، وتحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب في الحصول على اللقاح بها، ثم إدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر، ثم الموافقة على الإقرارات قبل إتمام عملية التسجيل.

بعد ذلك يستقبل الطالب على هاتفه المحمول الذي قام بإدخاله في منظومة تسجيل لقاح كورونا، رقم الطلب والمكون من 20 رقمًا، وعليك الاحتفاظ به لحين استخدامه لاحقًا، كما يتوجب اصطحاب بطاقة الرقم القومي والمستندات الطبية عند التوجه إلى مركز التطعيم.

وأشارت الوزارة إلى أنّه يمكنك التوجه لمركز تلقي اللقاح المرسل في الرسالة خلال:

- ثلاثة أيام من تاريخ الرسالة للجرعة الأولى.

- ستة أيام من تاريخ الرسالة للجرعة الثانية.

- وفي حالة التأخر عن الأيام المحددة في الجرعة الأولى يمكنك إعادة تفعيل الطلب برقم الطلب عن طريق موقع وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في تصريحات سابقة، إنّه ليس هناك أي حالة مرضية معينة تُمنع من تلقي اللقاح، إلا أنّه لا يتم منحه للأطفال تحت السن المشار إليه سابقًا، فضلًا عن السيدات الحوامل ومن تخططن للحمل خلال عام، والمرضعات.

كما أنّ الإصابة بفيروس كورونا ليست من موانع تناول اللقاح، لكن لابد أن يكون الشخص متعافي من الإصابة لفترة لا تقل عن شهر قبل تناول اللقاح.