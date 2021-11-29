الصحة تكشف عن موعد التسجيل لتطعيم الأطفال بلقاح فايزر

وافقت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، خلال اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رسميا، على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر، وحددت موعد بدء التسجيل لتطعيم الأطفال بلقاح فايرز على موقع وزارة الصحة.

موعد بدء التسجيل لتطعيم الأطفال بلقاح فايزر

وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إنّ الصحة تبدأ التسجيل لتطعيم الأطفال بلقاح فايزر من شهر ديسمبر المقبل، بإضافة إيقونة خاصة للأطفال على موقع الصحة، لحصر عملية التطعيم ومعرفة عدد الأطفال المقرر حصولهم على جرعات فايزر.

موعد تسجيل الأطفال أكبر من 12 عام للتطعيم بلقاح كورونا

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى الاتفاق رسميا على موعد بدء التسجيل لتطعيم الأطفال، بعد الحصول على الموافقات الرسمية لإتاحة اللقاح للفئات العمرية الأكبر من 12 عاما، داخل مراكز التطعيم التابعة للوزارة وليس داخل المراكز.

تطعيم الفئات المستثناة من اللقاح عقب التأكد من مأمونيته

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، أنّ مصر وفرت جميع اللقاحات المتاحة لتطعيم الفئات العمرية المسموح لها بالحصول على اللقاح خلال الفترة الحالية، مع إجازة اللقاحات لبعض الفئات التي كانت مستثناة من الحصول على اللقاح، بعد التأكد من مأمونية اللقاح دون وجود أي آثار جانبية حال حصولهم على اللقاح.

تطعيم أكثر من 45 مليون مواطن بلقاح كورونا

وأكدت وزارة الصحة في تقارير رسمية لها، ارتفاع عدد الحاصلين على لقاح كورونا لأكثر 45 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية، والتوسع في مراكز التطعيم للتصدي لجائحة كورونا، بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح على مستوى المحافظات، للوصول إلى المستهدف بنهاية 2021.