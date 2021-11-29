محافظ المنوفية يتفقد أول مدرسة دولية: «صرح تعليمي ضخم»

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، أول مدرسة دولية مقامة علي أرض محافظة المنوفية بنظام حق الانتفاع بعائد استثماري على المحافظة بما يتجاوز مليار و600 مليون جنيه، مؤكدا أن المدرسة صرح تعليمي ضخم وإضافة قوية لمنظومة التعليم بالمحافظة، مشيرا إلى أنها تجربة فريدة لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة والاستفادة من الأصول الغير مستغلة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمدرسة الدولية بنطاق حي شرق شبين الكوم، رافقه نائبه محمد موسي.

استثمارات بقيمة مليار و600 مليون جنيه في أول مدرسة دولية بالمنوفية

وأضاف محافظ المنوفية، أنه بعد مرور عام على توقيع عقد الشراكة لإنشاء أول مدرسة دولية على أرض المنوفية للاستفادة من قطعة أرض فضاء أملاك دولة غير مستغلة، جرى إنشاء صرح تعليمي ضخم يدر دخلا للمحافظة يقدر بما يزيد عن مليار و600 مليون جنيه، مشيداً بحجم الأعمال الإنشائية والتصميمات الحديثة للمدرسة الدولية.

شرح تفصيلي لآلية العمل

حيث تفقد محافظ المنوفية ونائبه الفصول الدراسية وغرف الرسم والعيادة والمعامل بالمدرسة، واستمع من مدير المدرسة لشرح تفصيلي عن آلية العمل داخل المدرسة والتي تضم 11 فصلا دراسيا حتى الآن بواقع 86 طالبا، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات في استخراج التراخيص اللازمة.

يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بتحسين مناخ التعليم وتطوير العملية التعليمية والنهوض بها وتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي وبهدف تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة بما يعود بالنفع العام على مواطنيها.