رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ المنوفية يتفقد اللمسات النهائية لتطوير ميدان الإسعاف الجديد

كتب:

الوطن
02:19 م | الأربعاء 24 نوفمبر 2021
محافظ المنوفية يتفقد اللمسات النهائية لتطوير ميدان الإسعاف الجديد

استهل صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، جولته الميدانية لمركز ومدينة السادات بتفقد اللمسات النهائية لتطوير وتجميل «ميدان الإسعاف الجديد» بمدخل طريق شبين الكوم – طملاي.

محافظ المنوفية يوجه إنهاء الإعمال بسرعة تمهيدًا لافتتاح الميدان

وشدد محافظ المنوفية، على الشركة المسئولة عن التأمين بضرورة المتابعة المستمرة والتواجد على مدار الساعة لتأمين الميدان والحفاظ على كافة محتوياته والمظهر الجمالي له وعدم حدوث أي تلفيات حفاظاً على ما تم إنجازه، موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال تمهيداً لافتتاحه قريباً باعتباره أكبر ميدان بالعاصمة مما يضيفه من مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة.

حيث تم الانتهاء من إنشاء الأحواض وزراعة النخيل، وتم تزويد الميدان بشبكة ري حديثة إلكترونية لري المساحات الخضراء، وجاري تركيب البرجولات الخشبية وأعمدة الإنارة الديكورية، وجاري توريد مقاعد للمواطنين ، وتم الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالميدان ورصفها وذلك ضمن أعمال التطوير.

تفقد عدد من المشروعات بالمحافظة

وهذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته متجهاً إلي مركز ومدينة السادات لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع، حيث سيتفقد مدرسة الشهيد حلمي وهيدي الثانوية ومدرسة الشهيد أحمد محمد خضر الابتدائية، وكذا الخلية الجديدة بالمدفن الصحي بكفر داوود، بالإضافة إلى محطة معالجة صرف صحي «معالجة ثلاثية» بناحية الأخماس، ومستشفي السادات المركزي بالمنطقة الرابعة، ويختتم المحافظ جولته بزيارة تفقدية لجامعة السادات.

{"description":"\u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0627\u0644\u0644\u0645\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0647\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0645\u064a\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0639\u0627\u0641 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f \u0628\u0634\u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0643\u0648\u0645"}
{"description":"\u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0627\u0644\u0644\u0645\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0647\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0645\u064a\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0639\u0627\u0641 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f \u0628\u0634\u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0643\u0648\u0645"}
{"description":"\u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0627\u0644\u0644\u0645\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0647\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0645\u064a\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0639\u0627\u0641 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f \u0628\u0634\u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0643\u0648\u0645"}
{"description":"\u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0627\u0644\u0644\u0645\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0647\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0645\u064a\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0639\u0627\u0641 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f \u0628\u0634\u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0643\u0648\u0645"}
{"description":"\u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0627\u0644\u0644\u0645\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0647\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0645\u064a\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0639\u0627\u0641 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f \u0628\u0634\u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0643\u0648\u0645"}
{"description":"\u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0627\u0644\u0644\u0645\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0647\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0645\u064a\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0639\u0627\u0641 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f \u0628\u0634\u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0643\u0648\u0645"}
{"description":"\u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0627\u0644\u0644\u0645\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0647\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0645\u064a\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0639\u0627\u0641 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f \u0628\u0634\u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0643\u0648\u0645"}

اقرأ المزيد:

أخبار المنوفية اليوم..ترقيم الـ «توكتوك» ودخول 15 مدرسة جديدة للعمل

رئيس مياه المنوفية يتفقد سير العمل بفروع شبين الكوم ومنوف وسرس

«تعليم المنوفية» تعلن تشغيل 15 مدرسة جديدة بواقع 326 فصلا في إداراتها

حالة الطقس اليوم في المنوفية.. انخفاض درجات الحرارة ورفع حالة الطوارئ

الانتهاء من بناء مدارس بأشمون واستكمال مشروعات حياة كريمة في المنوفية

«تعليم المنوفية» تحيل مدرسا للنيابة بعد سبه قيادات الوزارة بالمحافظة