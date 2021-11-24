محافظ المنوفية يتفقد اللمسات النهائية لتطوير ميدان الإسعاف الجديد

استهل صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، جولته الميدانية لمركز ومدينة السادات بتفقد اللمسات النهائية لتطوير وتجميل «ميدان الإسعاف الجديد» بمدخل طريق شبين الكوم – طملاي.

محافظ المنوفية يوجه إنهاء الإعمال بسرعة تمهيدًا لافتتاح الميدان

وشدد محافظ المنوفية، على الشركة المسئولة عن التأمين بضرورة المتابعة المستمرة والتواجد على مدار الساعة لتأمين الميدان والحفاظ على كافة محتوياته والمظهر الجمالي له وعدم حدوث أي تلفيات حفاظاً على ما تم إنجازه، موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال تمهيداً لافتتاحه قريباً باعتباره أكبر ميدان بالعاصمة مما يضيفه من مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة.

حيث تم الانتهاء من إنشاء الأحواض وزراعة النخيل، وتم تزويد الميدان بشبكة ري حديثة إلكترونية لري المساحات الخضراء، وجاري تركيب البرجولات الخشبية وأعمدة الإنارة الديكورية، وجاري توريد مقاعد للمواطنين ، وتم الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالميدان ورصفها وذلك ضمن أعمال التطوير.

تفقد عدد من المشروعات بالمحافظة

وهذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته متجهاً إلي مركز ومدينة السادات لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع، حيث سيتفقد مدرسة الشهيد حلمي وهيدي الثانوية ومدرسة الشهيد أحمد محمد خضر الابتدائية، وكذا الخلية الجديدة بالمدفن الصحي بكفر داوود، بالإضافة إلى محطة معالجة صرف صحي «معالجة ثلاثية» بناحية الأخماس، ومستشفي السادات المركزي بالمنطقة الرابعة، ويختتم المحافظ جولته بزيارة تفقدية لجامعة السادات.