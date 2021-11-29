السعر الجديد لسيارة أوبل «جراند لاند» في السوق

يشهد سوق السيارات المصري زيادات في أسعار السيارات بشكل متكرر خلال الآونة الأخيرة ومنذ انتشار وباء كورونا، حيث تسبب في إغلاق العديد من مصانع السيارات، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي ظهرت مؤخرًا وتسببت أيضًا في خفض العديد من إنتاج العديد من مصانع السيارات.

ومن أبرز الشركات التي شهدت زيادة مؤخرًا على أسعارها في السوق المصري سيارة أوبل جراند لاند الجديدة 2022، حيث وصلت الزيادة إلى 10 آلاف جنيه على فئاتها في السوق، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات أسعار السيارة الجديدة.

أسعار سيارة أوبل جراند لاند الجديدة 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارت الـSUV، وتوافر في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 470 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 530 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 560.

مواصفات أوبل جراند لاند 2022

تأتي السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج المحرك قوة قدرها 163 حصان.

كما يبلغ وعزم أقصى للدوران 240نيوتن/ متر، وتأتي السيارة متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

ويبلغ تسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في 9.4 ثانية، وتستهلك متوسط 7 لتر لقطع مسافة 100 كم.

تتوافر السيارة الجديدة بعدة تجهيزات ومواصفات للأمان من بينها: الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة قابلة للضبط، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومكيف هواء مانيوال، وخاصية ضبط مقعد المقاعد الأمامية.