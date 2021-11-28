إحالة أوراق 4 متهمين للمفتي لقتلهم صاحب مقهى في الدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، بإجمال الآراء بإحالة أوراق الدعوى ضد مدير معرض سيارات بالمنصورة إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه، وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 28 فبراير لسنة 2022 مع استمرار حبس المتهمين بقتل شخص وإصابة 6 آخرين في اقتحام مقهى بمدينة المنصورة بسبب الخلاف على قيمة المشروبات، وحملوا الأسلحة النارية والبيضاء بقصد ترويع الأهالي بالأسلحة وأطلقوا النار من السلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي أبو زيد،‎ وذلك في القضية رقم 56 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ قسم ثاني المنصورة، والمقيدة برقم 13 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ جنوب المنصورة.

إحالة 4 متهمين لمحكمة الجنايات

وأحيل لمحكمة الجنايات 4 متهمين وهم كل من: سالم سمير محمود محمد سالم، محبوس، 22 سنة – مدير معرض سيارات، وأحمد عبده علي محمد خميس، محبوس، 29 سنة، و«إيهاب م. إ.» هارب، و«فرج ف. س.»، هارب.

قتل عامل وإصابة 6 آخرين للخلاف على المشاريب

ووجهت إليهم اتهامات أنهم في يوم 2019/10/18 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية المتهمون جميعا قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامهم ضد المجني عليهم: السيد إبراهيم السيد أبو الحسن، الطفل علي أيمن محمد عبد الجابر حسن، جعفر محمد المرسى محمد السقا، محمد زكريا محمد علي، محمد طارق محمد عبد الباقي المنشاوي، إبراهيم محمد محمد عبد المجيد، هشام علي خضر علي أحمد بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذي مادي ومعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بمصالحهم والمساس بحريتهم الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة نارية وبيضاء «بندقية خرطوش فرد خرطوش۔ سكاكين» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ووقعت بناء على ارتكاب تلك الجريمة جرائم أخرى هي أنهم في ذات ظرفي الزمان والمكان قتلوا المجني عليه «السيد إبراهيم السيد أبو الحسن» عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء «بندقية خرطوش فرد خرطوش – سكاكين».

وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به وما أن ظفروا به حتي أطلق المتهم الأول أعيرة نارية صوبه استقرت بمنطقة الصدر والبطن حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة دار التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.