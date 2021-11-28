رئيس التحرير

محمود مسلم

أرخص 7 سيارات في مصر: بثمن موبايل أيفون

عضو رابطة تجار السيارات: سعرها يبدأ من 18 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبداللطيف
06:11 م | الأحد 28 نوفمبر 2021
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

شهدت سوق السيارات المستعملة في مصر تذبذبا بالأسعار بين ارتفاع وانخفاض، والجميع يبحث عن السيارات الأقل سعرا واقتصادية.

وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، إن المواطن في ظل ارتفاع أسعار السيارات الحديثة يبحث عن أرخص سيارة في السوق المصري، وتبدأ موديلات أرخص سيارة من موديلات التسعينيات في السيارات الياباني والإيطالي.

وأشار عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن هناك العشرات من السيارات لا يتجاوز سعرها 30 ألف جنيه في السوق، ومنها السيارات السوزوكي الياباني ىمقارنة بسعر الهاتف أيفون.

وأضاف عبدالعاطي أن على راغبي اقتناء سيارة مستعملة موديل قديم يجب فحصها جيدا والتاكد من سلامة السيارة، بالإضافة إلى فحص قوة الماتور عن طريق مهندس متخصص أو ميكانيكي، وتستعرض «الوطن» عددا من السيارات المستعملة والتي لا يتجاوز سعرها عن 30 ألف جنيه ويبدأ سعرها من 18 ألفا، وفقا لتصريحات عضو رابطة تجار السيارات، عبدالعاطي محمود، بالإضافة إلى ما تم نشرها على مواقع البيع والشراء المتخصص في بيع السيارات المستعملة.

 

فيات بولونيز 1991

متوسط السعر في السوق  18,000 جنيه

أقل سعر في سوق السيارات 16,000 جنيه

 أعلى سعر سيارة في سوق السيارات  22,000 جنيه

فيات 128 1991

 

متوسط السعر الرسمي بالسوق  22,000 جنيه

أقل سعر متداول في السوق  20,000 جنيه

أعلى سعر متداول في السوق  24,000 جنيه

فيات شاهين 1994

متوسط السعر في السوق 24,000 جنيه

أقل سعر في السوق 21,000 جنيه

أعلى سعر في السوق 28,000 جنيه

 

لادا 2107 1992

 

متوسط السعر في السوق  25,000 جنيه

أقل سعر في السوق  23,000 جنيه

أعلى سعر في السوق  27,000 جنيه

جيلي فروتة 2005

متوسط السعر في السوق 27,000 جنيه

أقل سعر في السوق 25,000 جنيه

أعلى سعر في السوق  29,000 جنيه

سوزوكى ماروتى 1997

متوسط السعر في السوق    28,000 جنيه

أقل سعر في السوق    25,000 جنيه

أعلى سعر في السوق     32,000 جنيه

سكودا فورمان 1994

متوسط السعر في السوق   29,000 جنيه

أقل سعر في السوق            29,000 جنيه

أعلى سعر في السوق             30,000 جنيه

اقرأ المزيد:

مواصفات وأسعار أرخص سيارة بورش في مصر

سعر ومواصفات أرخص سيارة «سوزوكي» في مصر بعد ارتفاع أسعارها (صور)

تعرف على أرخص سيارة ياباني في مصر موديل 2022

طرح سيارة شيري تيجو 3 بمبادرة الإحلال بسعر أرخص بـ15 ألف جنيه من السوق