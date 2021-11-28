أرخص 7 سيارات في مصر: بثمن موبايل أيفون
عضو رابطة تجار السيارات: سعرها يبدأ من 18 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبداللطيف
06:11 م | الأحد 28 نوفمبر 2021
صورة ارشيفية
شهدت سوق السيارات المستعملة في مصر تذبذبا بالأسعار بين ارتفاع وانخفاض، والجميع يبحث عن السيارات الأقل سعرا واقتصادية.
وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، إن المواطن في ظل ارتفاع أسعار السيارات الحديثة يبحث عن أرخص سيارة في السوق المصري، وتبدأ موديلات أرخص سيارة من موديلات التسعينيات في السيارات الياباني والإيطالي.
وأشار عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن هناك العشرات من السيارات لا يتجاوز سعرها 30 ألف جنيه في السوق، ومنها السيارات السوزوكي الياباني ىمقارنة بسعر الهاتف أيفون.
وأضاف عبدالعاطي أن على راغبي اقتناء سيارة مستعملة موديل قديم يجب فحصها جيدا والتاكد من سلامة السيارة، بالإضافة إلى فحص قوة الماتور عن طريق مهندس متخصص أو ميكانيكي، وتستعرض «الوطن» عددا من السيارات المستعملة والتي لا يتجاوز سعرها عن 30 ألف جنيه ويبدأ سعرها من 18 ألفا، وفقا لتصريحات عضو رابطة تجار السيارات، عبدالعاطي محمود، بالإضافة إلى ما تم نشرها على مواقع البيع والشراء المتخصص في بيع السيارات المستعملة.
فيات بولونيز 1991
متوسط السعر في السوق 18,000 جنيه
أقل سعر في سوق السيارات 16,000 جنيه
أعلى سعر سيارة في سوق السيارات 22,000 جنيه
فيات 128 1991
متوسط السعر الرسمي بالسوق 22,000 جنيه
أقل سعر متداول في السوق 20,000 جنيه
أعلى سعر متداول في السوق 24,000 جنيه
فيات شاهين 1994
متوسط السعر في السوق 24,000 جنيه
أقل سعر في السوق 21,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 28,000 جنيه
لادا 2107 1992
متوسط السعر في السوق 25,000 جنيه
أقل سعر في السوق 23,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 27,000 جنيه
جيلي فروتة 2005
متوسط السعر في السوق 27,000 جنيه
أقل سعر في السوق 25,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 29,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 1997
متوسط السعر في السوق 28,000 جنيه
أقل سعر في السوق 25,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 32,000 جنيه
سكودا فورمان 1994
متوسط السعر في السوق 29,000 جنيه
أقل سعر في السوق 29,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 30,000 جنيه