أرخص 7 سيارات في مصر: بثمن موبايل أيفون

شهدت سوق السيارات المستعملة في مصر تذبذبا بالأسعار بين ارتفاع وانخفاض، والجميع يبحث عن السيارات الأقل سعرا واقتصادية.

وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، إن المواطن في ظل ارتفاع أسعار السيارات الحديثة يبحث عن أرخص سيارة في السوق المصري، وتبدأ موديلات أرخص سيارة من موديلات التسعينيات في السيارات الياباني والإيطالي.

وأشار عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن هناك العشرات من السيارات لا يتجاوز سعرها 30 ألف جنيه في السوق، ومنها السيارات السوزوكي الياباني ىمقارنة بسعر الهاتف أيفون.

وأضاف عبدالعاطي أن على راغبي اقتناء سيارة مستعملة موديل قديم يجب فحصها جيدا والتاكد من سلامة السيارة، بالإضافة إلى فحص قوة الماتور عن طريق مهندس متخصص أو ميكانيكي، وتستعرض «الوطن» عددا من السيارات المستعملة والتي لا يتجاوز سعرها عن 30 ألف جنيه ويبدأ سعرها من 18 ألفا، وفقا لتصريحات عضو رابطة تجار السيارات، عبدالعاطي محمود، بالإضافة إلى ما تم نشرها على مواقع البيع والشراء المتخصص في بيع السيارات المستعملة.

فيات بولونيز 1991

متوسط السعر في السوق 18,000 جنيه

أقل سعر في سوق السيارات 16,000 جنيه

أعلى سعر سيارة في سوق السيارات 22,000 جنيه

فيات 128 1991

متوسط السعر الرسمي بالسوق 22,000 جنيه

أقل سعر متداول في السوق 20,000 جنيه

أعلى سعر متداول في السوق 24,000 جنيه

فيات شاهين 1994

متوسط السعر في السوق 24,000 جنيه

أقل سعر في السوق 21,000 جنيه

أعلى سعر في السوق 28,000 جنيه

لادا 2107 1992

متوسط السعر في السوق 25,000 جنيه

أقل سعر في السوق 23,000 جنيه

أعلى سعر في السوق 27,000 جنيه

جيلي فروتة 2005

متوسط السعر في السوق 27,000 جنيه

أقل سعر في السوق 25,000 جنيه

أعلى سعر في السوق 29,000 جنيه

سوزوكى ماروتى 1997

متوسط السعر في السوق 28,000 جنيه

أقل سعر في السوق 25,000 جنيه

أعلى سعر في السوق 32,000 جنيه

سكودا فورمان 1994

متوسط السعر في السوق 29,000 جنيه

أقل سعر في السوق 29,000 جنيه

أعلى سعر في السوق 30,000 جنيه