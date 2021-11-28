انخفاض «الأوفر برايس» على سيارات إم جي 6.. قائمة بالأسعار الرسمية

شهد سوق السيارات الجديدة تراجعًا في ظاهرة «الأوفر برايس» الخاصة بالموديلات الحديثة، وذلك بعد الحملات التي قادها جهاز حماية المستهلك، بهدف السيطرة على موجه ارتفاع أسعار السيارات.

وفي هذا الصدد، قال سعد محمد، عضو رابطة تجار السيارات، إنَّ قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعين والتجار، بشكل غير رسمى، على سيارات «إم جي 6»، تحت مسمى «الأوفر برايس» تتراوح بين 15 و25 ألف جنيه، لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلي.

وعرَّف عضو رابطة تجار السيارات، الأوفر برايس بأنه مبلغ إضافي، يجرى إقراره على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة للعملاء، مقابل التسليم الفوري، ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

الأسعار الرسمية «إم جي 6» موديل 2022

وقبل إعلان الأسعار الرسمية، للسيارة «إم جي 6»، التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان عالية الرفاهية، كانت تباع بزيادات سعرية وصلت إلى 30 ألف جنيه من جانب الموزعين؛ وذلك لبعض الفئات خاصة الموديلات الحديثة لعام 2022، خلال الأسابيع الماضية.

فيما أعلن الوكيل الأسعار الرسمية، التي تبدأ من 325 ألف جنيه، وتنتهي بسعر 345 ألف جنيه لأعلى فئة.

وتستعرض «الوطن» أحدث الأسعار بين السعر الرسمي والأوفر برايس، كالتالي:

أحدث أسعار سيارات إم جي 6 في مصر

الفئة الأولي:

- السعر الرسمي 325 ألف جنيه.

- السعر التجاري 340 ألف جنيه.

الفئة الثانية Luxury – Black:

- السعر الرسمي 340 ألف جنيه.

- السعر التجاري بعد زيادة الأوفر برايس 363 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Luxury – Red:

- السعر الرسمي 345 ألف جنيه.

- السعر التجاري 370 ألف جنيه.

مواصفات السيارة إم جي 6

- تنتمي لفئة السيارات السيدان.

- مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات.

- سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.