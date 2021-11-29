فتح العضوية لـ 1000 عضو جديد في أول اجتماع لمجلس نادي دكرنس بالدقهلية
كتب:
صالح رمضان
05:04 م | الإثنين 29 نوفمبر 2021
مجلس إدارة مجلس دكرنس بالدقهلية
عقد مجلس إدارة نادي دكرنس الرياضي الجديد دورة «2025-2021» بمحافظة الدقهلية اليوم، برئاسة المهندس الخضر إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة المنتخب، اجتماعه الأول، ووافق المجلس الجديد علي فتح باب العضوية أمام ألف عضو جديد بالإضافة إلى تعهدهم لتحقيق طموحات الجمعية العمومية التي انتخبتهم.
قبول 1000عضوية جديدة من الأول من ديسمبر
وقدم مجلس الإدارة الشكر إلى الكابتن أحمد الصعيدي والكابتن أحمد عبدالباسط، عضوا المجلس السابقين - في بيان - على جهودهما خلال الدورة الماضية ونجاحهما فيما أسند إليهما وعملها بكل صدق وأمانة وكانا عند حسن ثقة أعضاء الجمعية العمومية وقرر المجلس قبول 1000 عضوية جديدة اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر.
تشكيل المكتب التنفيذي لنادي دكرنس
ورحب مجلس الإدارة بعضوي المجلس المنضمين هذه الدورة وهما الكابتن محمود رضا وفوزي سمير وتمنوا لهما التوفيق والنجاح فيما يسند إليهما وأن يكونا عند حسن ثقة أعضاء الجمعية العمومية.
وقرر المجلس تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة تامر أحمد إسماعيل وعضوية كلا من: عبدالله صالح وحمادة شريدة ومحمود رضا ذلك إلى جانب بعض الأمور الداخلية، وفي نهاية الاجتماع تعاهد الجميع على أن يحققوا طموحات أعضاء الجمعية العمومية.
وجرى تشكيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس الخضر إبراهيم، وتامر أحمد إسماعيل، نائب الرئيس، ومحمد حمدي أمين الصندوق، ومجلس الإدارة فوق السن كلا من عبد الله أحمد علي صالح، أحمد عبد العظيم محمود البسيوني، وحمادة علي السيد علي، ومحمد حسن محمد المنسي، ويسري سعد عبد الرحمن الجندي، ومقعد العضوية تحت السن كل من: محمود رضا عبد العزيز عبد الحميد، فوزي سمير عز الدين محمد.