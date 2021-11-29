فتح العضوية لـ 1000 عضو جديد في أول اجتماع لمجلس نادي دكرنس بالدقهلية

عقد مجلس إدارة نادي دكرنس الرياضي الجديد دورة «2025-2021» بمحافظة الدقهلية اليوم، ‏برئاسة المهندس الخضر إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة المنتخب، اجتماعه الأول، ووافق المجلس الجديد علي فتح باب العضوية أمام ألف عضو جديد بالإضافة إلى ‏تعهدهم لتحقيق طموحات الجمعية العمومية التي انتخبتهم.‏

قبول 1000عضوية جديدة ‏من الأول من ديسمبر

وقدم مجلس الإدارة الشكر إلى الكابتن أحمد الصعيدي والكابتن أحمد عبدالباسط، عضوا المجلس ‏السابقين - في بيان - على جهودهما خلال الدورة الماضية ونجاحهما فيما أسند إليهما وعملها بكل صدق ‏وأمانة وكانا عند حسن ثقة أعضاء الجمعية العمومية وقرر المجلس قبول 1000 عضوية جديدة ‏اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر.

تشكيل المكتب التنفيذي لنادي دكرنس

ورحب مجلس الإدارة بعضوي المجلس المنضمين هذه الدورة وهما الكابتن محمود رضا وفوزي ‏سمير وتمنوا لهما التوفيق والنجاح فيما يسند إليهما وأن يكونا عند حسن ثقة أعضاء الجمعية ‏العمومية.

وقرر المجلس تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة تامر أحمد إسماعيل وعضوية كلا من: عبدالله ‏صالح وحمادة شريدة ومحمود رضا‎ ‎ذلك إلى جانب بعض الأمور الداخلية، وفي نهاية الاجتماع ‏تعاهد الجميع على أن يحققوا طموحات أعضاء الجمعية العمومية.

وجرى تشكيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس الخضر إبراهيم، وتامر أحمد ‏إسماعيل، نائب الرئيس، ومحمد حمدي أمين الصندوق، ومجلس الإدارة فوق السن كلا من عبد ‏الله أحمد علي صالح، أحمد عبد العظيم محمود البسيوني، وحمادة علي السيد ‏علي، ومحمد حسن محمد المنسي، ويسري سعد عبد الرحمن الجندي، ومقعد العضوية تحت السن كل من: محمود رضا عبد العزيز ‏عبد الحميد، فوزي سمير عز الدين محمد‎.‎