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تأجيل الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين 120 دقيقة

كتب:

أحمد البهنساوي
03:07 م | الخميس 25 نوفمبر 2021
نقابة المهندسين

نقابة المهندسين

أعلن المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة العامة للمهندسين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة لمدة ساعتين، لتُعقد في الرابعة مساءً، تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي ينص على أنّ اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحًا إذا حضر الاجتماع رُبع الأعضاء ممن يحق لهم الحضور، وسدد الاشتراكات حتى 2019 على الأقل.

عدم اكتمال العدد

وبحسب الجمعية العمومية للنقابة، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية صحيحًا، إذا كان عدد الحضور 300 عضو على الأقل.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2020م، واعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2021م، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

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