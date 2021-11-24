الجمعية العمومية لمستثمري أكتوبر تعتمد لائحتها الجديدة وتُوّفق أوضاعها

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية، لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، التي عُقدت ظُهر اليوم الأربعاء بعد اكتمال النصاب، لائحتها الجديدة للنظام الأساسي بما يتفق مع أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس الإدارة والدكتور وائل الخولي، نائب الرئيس، والمهندس عبد المجيد زيد، الأمين العام، وعمر الصعيدى أمين الصندوق، ومحمود برعى، ومصطفى عبيد، وعبير عصام، وصابر سرور، ومصطفى التونى، وحسام رفعت، وأسامة العرقسوسى، ورمون نبيل، وأحمد داوود، أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أغلب أعضاء الجمعية العمومية.

وقدم الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أكتوبر، الشكر لكافة أعضاء الجمعية العمومية على اكتمال النصاب، مؤكدا حرصه على تحقيق الهدف وهو توفيق أوضاع الجمعية وفقا للوائح.

وشملت اللائحة الجديدة، مجالات العمل الرئيسية والأنشطة، وكافة النواحي المالية واشتراطات العضويات الجديدة ومجلس الإدارة وقيمة الاشتراك السنوي.

14 نشاط للجمعية وفق اللائحة الجديدة

وتضم مجالات عمل وأنشطة الجمعية وفقا للائحة الجديدة، 14 نشاطًا، أبرزهم العناية بالمصالح المشتركة للمستثمرين وتدعيم الفكر الاستثماري لشباب المستثمرين، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب شباب المستثمرين في المجالات الصناعية والإدارية وتحفيزهم على المشاركة في العمل العام، بالإضافة إلى إنشاء المشروعات الخدمية والإنتاجية والأسواق والمعارض لدعم الموارد المالية للجمعية، وتنمية نظام المشروعات المشتركة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب ووضع البرامج الكفيلة لحماية الصناعة الوطنية.

على صعيد متصل، هنأت الجمعية العمومية لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر أعضائها الفائزين بعضويات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات.

ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية، كافة الزملاء الممثلين للجمعية في كل من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية؛ لتنسيق العمل بين الجمعية والتكامل مع كافة منظمات المستثمرين؛ تيسيرا على رجال الصناعة.

مقر الجمعية الجديد على مساحة أكثر من 8000 متر

فيما استعرض مجلس إدارة الجمعية بعض الخدمات والإنجازات التي قدمها للمستثمرين خلال المرحلة الماضية، وعلى رأسها قرب الانتهاء من مقر الجمعية الجديد على مساحة أكثر من 8000 متر، الذي يضم كافة الخدمات والجهات الحكومية التي يحتاجها المستثمرون، كما سيكون أحد أصول الجمعية الذي يتجاوز قيمته 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع إسكان المستثمرين على مساحة 150 فدانًا بمدينة حدائق أكتوبر، التي تتجاوز قيمته الاستثمارية حاليا 4 مليارات جنيه.