‏رئيس تطوير الوافدين عن بطولة كأس الأزهر: حدث رياضي لنبذ القيم السلبية

انطلقت بطولة كأس الأزهر للوافدين، لأول مرة بسبع بطولات ‏رياضية مختلفة تشمل كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة وتنس الطاولة وكريكيت و‏ألعاب القوى، بحضور قيادات الأزهر يوم 17 نوفمبر من الشهر الجاري.

يأتي ذلك انطلاقًا من رؤية مصر 2030، والخطة الاستراتيجية ‏لمنظومة الوافدين بالأزهر 2018 - 2030، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف عام من ‏الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير ‏تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

كأس الأزهر للوافدين

‏وتعد بطولة كأس الأزهر للوافدين أكبر بطولة رياضية للطلاب، حيث تضم 24 فريقًا لكرة القدم بواقع 443 لاعبًا، وتضم 6 فرق لكرة ‏السلة بواقع 98 لاعبًا ولاعبة، كما تضم 14 فريقًا لكرة الطائرة بواقع 159 لاعبًا ولاعبة، فضلًا ‏عن 3 فرق لكرة اليد بواقع 37 لاعبًا ولاعبة، و12 فريقًا لرياضة كركيت بواقع 120 لاعبًا، ‏بالإضافة إلى 300 لاعبًا ولاعبة لألعاب القوى.‏

وتشهد كل بطولات المسابقة منافسة قوية بين الطلاب المشاركين، والذين يمثلون ‏‏24 جنسية مختلفة ما بين دول أفريقية وأسيوية تتمثل في «السنغال وأفغانستان والعراق والكونغو ‏الديموقراطية وإندونيسيا وتشاد وجزر القمر وجنوب السودان وشمال السودان وغامبيا وفلسطين و‏ليبيا ومالي ومالاوي ونيجيريا وتونس والصومال وقرغيزستان وماليزيا وموريتانيا)، ‏بواقع ‏1038 مشترك منهم 837 بنين و201 فتيات‏، على أن تختتم البطولة جميع فعالياتها يوم 8 ديسمبر.

عُرس رياضي أزهري للطلاب

وتؤكد الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير الوافدين، أن بطولة كأس الأزهر للوافدين عُرس رياضي أزهري للطلاب، هيمنت فيه الروح الرياضية، فنحن أمام تطبيق عملي حقيقي لتحويل التربية الرياضية إلى ثقافة ووعي لنبذ القيم والعادات السلبية بين أبناء قارتين عريقتين في وسط أجواء من الحب، فالأزهر الذي ينادي بالسلام ويسعى له ويجوب إمامه فضيلة الإمام الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم لنشر ثقافة الحوار والتعايش، ويطبق نموذجًا مثاليًا لتلاقي الثقافات المختلفة وسط تعايش متحضر، يلتقي فيه أبناء قارة أفريقيا وآسيا على أرض مصر داخل مؤسسة الأزهر وهذا أكبر نجاح للبطولة.

بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة

ويوضح الدكتور محمود إبراهيم، المدير الفني لبطولة كأس الأزهر للوافدين، أن هذه البطولة هي أكبر درس عملي للطلاب الوافدين، حيث أدخلت عليهم ثقافات وقيم جديدة، فحين يهنئ الخاسر الفائز ويواسي الفائز الخاسر بالعبارات الرقيقة، فنحن اليوم أمام تطبيق عملي لما تعلموه في الأزهر من حب للآخر وترسيخ للتعايش، فالرياضة تصنع ما لم يصنعها غيرها من تجمع وتلاقي.

بناء شخصيات إسلامية متكاملة

وتستهدف البطولة الطلاب الوافدين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، وكذا مرحلة ‏الدراسات العليا بالأزهر الشريف، وتهدف إلى بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة وشغل أوقات فراغ الوافدين بإحداث ‏نقلة ‏نوعية في أنشطتهم الرياضية ‏وخلق التآلف فيما بينهم على اختلاف ثقافاتهم وبلدانهم، مع ‏إعداد ‏وخلق جيل من الأبطال الرياضيين المنتسبين للأزهر ليمثلوا بلادهم في الألعاب ‏العالمية، ‏وليكونوا ‏نموذج يُحتذى به بعد عودتهم لبلادهم.‏