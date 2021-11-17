انطلاق «كأس الأزهر للوافدين» لكرة القدم بمشاركة 23 دولة

انطلقت منذ قليل بطولة كرة القدم للوافدين بالأزهر الشريف، كأس الأزهر للوافدين، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشاركة فرق تمثل 23 دولة.

ورصدت «الوطن» الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق فعاليات المنافسات الخاصة بكأس الأزهر للوافدين.

وبدأ توافد المشاركين في البطولة قبل انطلاق المنافسات بعدة ساعات، لإجراء التحضيرات اللازمة، حيث شهد الافتتاح حضوراً كبيراً من الطلاب والطالبات الوافدين، كما حضر عدد من أهالي الوافدين لدعم أبنائهم في المنافسات.

ونزل اللاعبون إلى أرض الملعب لإجراء بعض التمرينات قبل انطلاق المنافسات، حيث كان هناك حضور كبير وتمرينات مكثفة بإشراف المدرب الخاص بهم.

تجهيزات قبل بدء كأس الأزهر للوافدين

ومن ناحيتها، أنهت اللجنة المنظمة للبطولة التجهيزات الخاصة بالمنافسات، قبل حضور الضيوف لبدء فاعليات اليوم الأربعاء، حيث بدأت مراسم حفل الافتتاح في الخامسة مساءً بأرض الملاعب بمدينة البعوث الإسلامية، وتضمن حفل الافتتاح استعراضاً لبعض الفرق الرياضية، بجانب استعراض لأعلام الدول المشاركة في البطولة.

وأقيمت مراسم الافتتاح بحضور الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، واللواء إبراهيم الجارحي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلي للأزهر.

مباراة بين فريق شمال السودان ومالي

وانطلقت أولى المباريات الرسمية للبطولة بين فريقي شمال السودان ومالي، بعد الانتهاء من استعراضات الفرق، حيث يشارك أكثر من 23 دولة في البطولة العالمية للوافدين، وتستكمل المنافسات عقب حفل الافتتاح وفقاً لجدول منافسات البطولة.