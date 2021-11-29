داود عبد السيد يكشف كواليس اختيار محمود عبد العزيز لدور «الشيخ حسني»

قال المخرج داود عبد السيد، إن التعاون الأول له مع الفنان محمود عبد العزيز، كان في فيلم «الصعاليك»، في بطولة ثنائية مع نور الشريف، بالرغم من أن الأخير كان أكثر موهبة وأكثر تحقيقا للإيرادات، وكان «محمود» يُصنف في ذلك الوقت كفنان شاب، ولم تكن له أدوارا مهمة، حتى أن دوره في «العار» كان بلا عمق.

جاء ذلك في ندوة نقاشية حول فيلم «الكيت كات»، بمناسبة مرور 30 عاما على إنتاجه.

داود عبد السيد: محمود عبد العزيز تخلى عن شكله كـ«جان» من أجل أدواره

وقال داود عبد السيد في الحلقة التي يديرها الناقد محمود عبد الشكور، على هامش فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، بحضور عدد من صناع فيلم «الكيت كات»: «لما تعرفت على محمود عبد العزيز في فيلم الصعاليك، اكتشفت إنه ممثل شاطر جدا، وكان بيستعد لتصوير مسلسل رأفت الهجان، وبدأ يتخلى عن ظهوره كجان وطلع عنده كرش، وقتها لقيته في شخصية الشيخ حسني».

وأشار مخرج فيلم «الكيت كات» إلى أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بدأ في العمل على شخصية «الشيخ حسني»، في الفيلم، وذهب إلى جمعية النور والأمل الخاصة بالمكفوفين لإتقان جميع التفاصيل الخاصة بالشخصية التي قدمها خلال الفيلم، ومنهم شخصية شيخ كفيف.

صناع فيلم «الكيت كات» في احتفالية 30 عاما على إنتاجه بـ«القاهرة السينمائي»

وأعرب داوود عبد السيد، عن سعادته البالغة للاحتفال بفيلم «الكيت كات»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، مشيدا بالحضور الذي وصفهم بـ«الأجيال العظيمة والجميلة»، بحضور عدد من صناع الفيلم من بينهم، الفنان أحمد كمال، الموسيقار راجح داوود، مصمم الديكور أنسي أبو سيف، مدير التصوير محسن أحمد بينما غاب شريف منير، عايدة رياض، حسين القلا.