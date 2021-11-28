تكريم الموسيقار الهندي أي آر رحمان في مهرجان القاهرة السينمائي «صور»

كرّم محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 43، الموسيقار الهندي الحائز على جائزة الأوسكار والجرامي، أي آر رحمان، ضمن فعاليات المهرجان، الذي بدأ منذ 26 نوفمبر وينتهي في 5 ديسمبر.

تكريم أي آر رحمان بـ«القاهرة السينمائي»

وحضر تكريم أي أر رحمان، عدد من نجوم الفن و أبرزهم: إلهام شاهين، والناقد الفني طارق الشناوي.

وكانت أقيمت ندوة خاصة اليوم لـ الموسيقار الهندي، أي أر رحمان، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدث الهندي عن دخوله لـ الإسلام، وعن تعلقه بالروحانيات، كما أوقف الندوة أثناء رفع أذان العصر.

وكانت من أهم تصريحات أي أر رحمان، بالندوة صباح اليوم، أن حبه للموسيقي ورثه من والده شيكار، حيث أنه كان ملحنا موسيقيا أيضا، وعندما توفي والده اتبع نهج والده.

وأكد أي آر رحمان، أن ما هو عليه بسبب والده ووالدته، قائلا: «أمي وإرث أبي كان سبب نجاحي حتى الآن».

يذكر أن والدته هي السبب الرئيسي في دخوله لإسلام، كما صرح أي أر رحمان، في لقاء صحفي أثناء حصوله على الأوسكار، أن والدته كانت تحب الروحانيات، وكانت تتعلق بالسيدة مريم العذراء، بالرغم أنها كانت هندوسية الديانة، ومن ثم زاد تعلقها بالصوفية، ودعمها الشيخ كريم الله قدري، مما دفعها أن تعتنق الإسلام، وحفزته هو أيضا، وتعلق بحب الصوفية.

كما علق أي أر رحمان، أثناء الندوة المقامة له من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم، عن حصوله على الأوسكار، قائلا: «جائزة الأوسكار كانت من الجوائز الهامة بحياتي، بينما لم تكن نقطة فارقة بحياتي».

ودفع تصريح أي أر رحمان، عن الأوسكار، تعجب أحد الحاضرين بالندوة، حيث وجه سؤالا، له أثناء المناقشة، كيف لم تكن فارقة بحياتك، وهي حلم كل فنان، وأقصى طموحات جميع النجوم حول العالم، وأجاب، الموسيقار الهندي: «أن الأوسكار تفرق بحصولها لـ فنان، أو ممثل، عن ملحن موسيقي، ولم أقلل من أهميتها».

من الجدير بالذكر، أن المخرجة الهندية فرح خان، حصدت جائزة فاتن حمامة، في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 37، عام 2015.