غياب شريف منير وعايدة رياض عن احتفالية 30 عاما على فيلم «الكيت كات»

انطلقت منذ قليل، حلقة نقاشية بمناسبة مرور 30 عاما على صدور فيلم «الكيت كات»، لداوود عبد السيد، في إطار أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور المخرج داوود عبد السيد، الفنان أحمد كمال، الموسيقار راجح داوود، مصمم الديكور أنسي أبو سيف، مدير التصوير محسن أحمد بينما غاب شريف منير، عايدة رياض، حسين القلا.

فريق عمل فيلم «الكيت كات»

داود عبد السيد، مخرج ومؤلف مصري، بدأ العمل کمساعد مخرج ﻓﻲ بعض الأفلام أهمها «الأرض» لیوسف شاهین، صنع بعد ذلك 9 أفلام من أهم الأعمال ﻓﻲ تاریخ السینما المصریة منها «أرض الخوف» و«قدرات غیر عادیة».

راجح داود ملحن ومؤلف موسیقى، لدیه العدید من المؤلفات الموسیقیة، حصل ﻋﻠﯽ العدید من الجوائز، منها جوائز المهرجان القومي للسینما المصریة، ألف الموسیقی التصویریة لأکثر من 40 فیلما مصريا، بینها «الکیت کات» و«أرض الأحلام».

أبرز أعمال شريف منير

والظهور الأول لشريف منير، كان ﻓﻲ عدد من الأعمال الفنیة منذ منتصف الثمانینيات، حیث شارك ﻓﻲ مسلسلات مثل «رحلة الملیون»، سطع نجمه بشدة ﻓﻲ فترة التسعینيات من خلال تأدیته لشخصیة یوسف ﻓﻲ فیلم «الكيت کات»، ومنذ ذلك الوقت شارك ﻓﻲ عدد کبیر من الأفلام، منها: «سهر اللیالي»، «ولاد العم»، «هستیریا».

أنسي أبو سيف، مهندس دیکور مصري، عمل ﻓﻲ بدایاته مساعد لمهندس الدیکور بفیلم «المومیاء» مع شادي عبد السلام، وبعدها انطلق بوصفه لأکثر من 45 فیلما، بینها «عرق البلح»، «أیام السادات» و«الکیت کات» و«رسائل البحر» وغیرهم. وأحدث أعماله هو فیلم «عنها».

عايدة رياض، ممثلة مصریة. بدأت حیاتها الفنیة کراقصة ﻓﻲ الفرقة القومیة للفنون الشعبیة وعمرها 14 سنة، ومن ثم أصبحت الراقصة الأولی، بعد ذلك شقت طریقها ﻓﻲ عالم التمثیل، ومن أفلامها «أحلام هند وکامیلیا»، «سوبرمارکت»، «لکیت کات» و«بلاش تبوسني».