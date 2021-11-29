تحصين عدد 232801 حيوان خلال حملات الطب البيطري في الغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجهود مديرية الطب البيطري في تكثيف أعمال تحصين المواشي ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بنطاق المحافظة، حيث تم تحصين عدد 232801 حيوان من إجمالي 266554 حيوانا منذ بداية الحملة بنسبة 87% حتى الآن، حيث تم تحصين عدد «117018» من الأبقار، و94302 من الجاموس، و19706 من الأغنام، و1775 من الماعز.

تحصين الحيوانات للسيطرة على الأمراض

ويناشد محافظ الغربية المربين بضرورة تحصين جميع حيواناتهم حفاظاً على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، مشيراً إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل تحصين كافة الحيوانات والوصول إلى جميع المربين للسيطرة على الأمراض المختلفة.

سعر جرعة التحصين للأبقار والجاموس

ومن الجدير بالذكر أن سعر جرعة التحصين للأبقار والجاموس 17 جنيهاً وللأغنام 8 جنيهات، كما أن سعر الترقيم والتسجيل للأبقار والجاموس 7 جنيهات والأغنام 6 جنيهات.

وفي ذات السياق، قام أطباء الوقاية بإدارة السنطة البيطرية وأطباء الحجر البيطري بتحصين العجول الواردة المقرر التحفظ عليها بمحجر القرشية مركز السنطة وعددهم 1169 عجلا بالجرعة التنشيطية الثانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم بعد انتهاء مدة الحجر في الثامن من ديسمبر المقبل.