«بيطري أسيوط» يطلق الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية

قال الدكتور ممدوح بداري، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، إن انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظة، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تنمية والحفاظ على الثروة الحيوانية ومكافحة الأمراض المتوطنة في مصر مثل الحمى القلاعية، حيث يتم تحصين الحيوانات ضدها 3 مرات في العام كل 4 شهور.

تشمل الحملة جميع المراكز والقرى بواقع 11 مركزا

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن اليوم شهد بداية الحملة الثالثة تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حيث تشمل الحملة جميع المراكز والقرى، بواقع 11 مركزا: «كل مدير إدارة يقوم بعمل برنامج تحضيري خلال فترة الحملة التي تمتد لشهر أو شهر ونصف الشهر، حتى يتم استهداف نحو 80% من الثروة الحيوانية التابعة لمركزه».

الحمى القلاعية من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان

وتابع مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط: «بنروح للفلاح لحد بيته، لأن مرض الحمى القلاعية من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، ولو مش خايف على نفسك خاف على بيتك وأولادك».

اللقاحات معدة في معامل رسمية مدعمة

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، إلى أن اللقاحات معدة في معامل رسمية مدعمة من قبل الدولة المصرية، حيث تبلغ تكلفتها 19.5 جنيه للحيوانات الكبيرة، و9.25 جنيه للحيوانات الصغيرة، وفي حالة الحصول على التطعيم خارج الحملة فإن الحد الأدنى لتكلفة الجرعة سيقدر بنحو 40 جنيها.