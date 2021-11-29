تقارير: صلاح ورونالدو يغيبان عن حفل الكرة الذهبية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن غياب محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، عن حفل الكرة الذهبية المقرر إقامته في التاسعة والنصف مساءً بالعاصمة الفرنسية باريس.

صلاح يغيب عن حفل الكرة الذهبية

وأكد صحفي مقرب من نادي ليفربول الإنجليزي، أن صلاح لن يتواجد في حفل الكرة الذهبية، خاصة بعد استبعاده من المنافسة على الكرة الذهبية، وأن المنافسة على اللقب بين الثنائي ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

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