«أتوبيس السعادة» يحتفي بإبداعات ذوي الهمم.. ويهدي الكأس للشاب «ميسي»

استضاف الإعلامي أحمد يونس، خلال برنامجه «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الجمعة، مجموعة من ذوي الهمم الذين قهروا الظروف وأبدعوا في العديد من المواهب، حيث يسلط البرنامج الضوء عليهم تشجيعا وتكريما لهم.

«كريم» يُبدع بمشغولاته اليدوية

كريم أحمد مصطفى شاب من أصحاب الهمم، استطاع بموهبته في الإبداع في الأشغال اليدوية، قائلا: «أنا بعمل مشغولات يدوية وإكسسوارات، فيه حاجات منها باخد عشان أعملها من 6 ساعات إلى نصف يوم، وبشتغل تريكو»، وفي النهاية قدم هدية من مشغولاته للإعلامي أحمد يونس.

«أميرة» تشدو بأغنية «أما براوة»

بصوتها الجميل استطاعت أميرة سعيد إبهار الإعلامي أحمد يونس وضيوفه من الأطفال بغنائها أغنية «أما براوة» للمطربة الكبيرة نجاة الصغيرة، قائلة: «أنا بغني من زمان وأنا طفلة، وحابة الفترة دي احترف الغناء بشكل أكبر والناس تسمعني».

وأضافت «سعيد»، أنها مجرد هاوية ولم تدرس الغناء بعد، «بغني بالفطرة، وصوتي ده باجتهادي أنا ومتعلمتش حاجة خالص».

«زتون» يقدم نصائح للأطفال

نصائح عديدة من الدمية «زتون»، الذي يقدم إحدى فقرات البرنامج بجانب الإعلامي أحمد يونس، لمجموعة من الأطفال، الذي كان من بينها الإنصات والاستماع للكبار.

وطلب من الأطفال عد من 1 إلى 10 باللغة الإنجليزية، كما طالبهم بعد ذلك بقول الحروف الأبجدية العربية بصوت مرتفع.

وفي نهاية الحلقة سلم كأس «أتوبيس السعادة» لشاب من ذوي الهمم، يدعى «محمد ميسي».

ويأتي الموسم الثالث من أتوبيس السعادة مختلفا بشكل كبير عن الموسمين السابقين، ولكنه يعتمد أيضا على نشر السعادة وإبراز النماذج الإيجابية في المجتمع وتكريمها والاحتفاء بها، كما أن للأطفال جانب كبير في البرنامج.

برنامج «أتوبيس السعادة» فكرة وتقديم أحمد يونس، أُذيع الموسم الأول والثاني منه على مدار العام الماضي 2020 وحتى منتصف 2021، وينطلق الموسم الثالث غدا على قناة Dmc.