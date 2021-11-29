تراجع خام الحديد والبيليت وتوقعات باستمرار الهبوط بسبب متحور «أوميكرون»

تراجع سعر طن خام الحديد إلى 95.5 دولارًا في تعاملات 25 نوفمبر الجاري، مقارنة مع 103 دولارًا في تعاملات 24 نوفمبر، و98.7 دولارًا في تعاملات أول الشهر، وفقًا لبيانات البورصات العالمية.

كما تراجع سعر البيليت من 685 دولارا في تعاملات بداية الشهر، إلى 653 دولارا للطن، وحديد التسليح من 745 دولارا إلي 735 دولارا للطن، فيما استقر سعر الخردة تقريبا عند مستويات 493 دولارا للطن.

وتأتي تلك التراجعات بمصاحبة هبوط أغلب أسعار السلع الأساسية الأخرى مع تزايد الخوف بشأن المتحور الفيروسي الجديد «أوميكرون»، حيث تراجعت المعادن الصناعية، ومن بينها الزنك والنيكل بأكثر من 3% في بورصة لندن، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج»، وهو ما انعكس على أغلب السلع.

استمرار الهبوط في أسعار الحديد

وتشير التوقعات الحالية إلى استمرار اتجاه الهبوط في أسعار الحديد، حيث توقع تقرير صادر عن مجموعة «إتش سي» تراجع أسعار الحديد المُنتجة عبر شركة حديد عز، بما يتراوح بين 60 إلى 65 دولار، وهو ما يعادل 900 إلى 1000 جنيها تقريبًا في الطن، على المدى القصير.

ويأتي هذا الهبوط نتيجة عوامل عدة من بينها تراجع الأسعار العالمية، فضلًا عن قرار وزارة التجارة والصناعة بالإلغاء المبكر لرسوم الحماية على واردات البيليت وحديد التسليح قبل أسابيع.

ظروف سوق الحديد الدولي

وأكد التقرير أن استمرار الظروف الإيجابية لسوق الحديد الدولي وقوة الطلب في السوق المحلي لفترة أطول من المتوقع، كان له أثر إيجابي على حجم المبيعات، وهوامش الربح وميزانية «حديد عز» الفترة الماضية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت منتصف الشهر الجاري إلغاء مبكر لرسوم الحماية المفروضة على الواردات من البيليت وحديد التسليح منذ العام 201.

وشهدت أسعار الحديد في السوق المحلية، ارتفاعات قياسية الشهرين الماضيين، على خلفية الارتفاعات الكبيرة في أسعار الخامات وتحركات الطلب العالمي.