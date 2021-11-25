أسعار الحديد تواصل استقرارها في جميع المحافظات

تواصل أسعار حديد التسليح في كافة المحافظات، استقرارها للشهر الثاني على التوالي وسط توقعات باستقرار حتى نهاية العام الجاري، بسبب تراجع عمليات البناء واستقرار الأسعار العالمية للمادة الخام البليت والخردة التي تدخل في صناعة الحديد.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر حديد التسليح اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، في مصر وعالميا، على النحو التالي:

أسعار حديد التسليح اليوم

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد الكومى بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100جنيه .

أسعار المادة الخام لحديد التسليح عالميا

استقرت أسعار المواد الخام لحديد التسليح، اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، على النحو التالي:

- يباع سعر خام الحديد بنحو 99 دولارًا.

- فحم الكوك يباع بسعر 375 دولارًا.

- خردة الصلب تباع بسعر 493 دولارًا.

- البليت بسعر 660 دولارًا.

- لفائف الأسلاك بسعر 735 دولارًا.

- المسطحات تباع بسعر 790 دولار.

وفقًا للبيانات الأولية التي أعلنها الاتحاد العالمي للصلب، بأن الصين أكبر دولة منتجة للصلب في العالم خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 71.6 مليون طن، بتراجع 23.3% عن إنتاج نفس الشهر من عام 2020 وبلغ إنتاج الهند 9.8 مليون طن بزيادة 2.4% عن إنتاج شهر أكتوبر 2020، وبلغ إنتاج اليابان 8.2 مليون طن بزيادة 14.3% عن إنتاج نفس الشهر من العام الماضي.

هدوء في أسعار حديد التسليح

من جانبه، قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك هدوءًا في الطلب على مواد البناء خلال الأيام الماضية، بسبب تراجع عمليات البناء، واصفا إياها بـ«العادية» بسبب موسم الشتاء.