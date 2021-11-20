استقرار أسعار الحديد.. و«عز» يسجل أعلى سعر في السوق

تواصل أسعار الحديد استقرارها في السوق المحلية للأسبوع الرابع على التوالي، اليوم السبت 20 نوفمبر 2021، ويأتي هذا الاستقرار مع تراجع الطلب من المستهلكين ووسط مطالب بخفض الأسعار حتى يتحرك السوق مجدداً، وتتراوح أسعار الحديد في أرض المصنع ما بين 15000 إلى 15600 جنيه، وسط اتجاه إلى خفض الأسعار بين الموزعين.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير التغير في أسعار الحديد في السوق المصرية اليوم السبت 20 نوفمبر 2021:

أسعار حديد عز اليوم

سجل سعر حديد عز اليوم استقرارا اليوم، ليبلغ نحو 15600 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.

أسعار حديد المصريين

فيما سجل سعر مصنع حديد المصريين استقرارا خلال تعاملات اليوم السبت لنحو 15300 جنيهًا للطن.

أسعار حديد بشاي

وبلغ سعر الحديد بشاي 15400 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

أسعار حديد العتال

وسجل سعر حديد العتال نحو 15500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع اليوم السبت.

أسعار حديد المراكبي

وسجل سعر حديد المراكبي 15100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

أسعار حديد العشري

فيما يباع سعر طن حديد العشري بنحو 15200 جنيه تسليم أرض مصنع.

أسعار حديد الجيوشي

وسجل سعر طن الحديد مصنع الجيوشي نحو 15000 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

إنتاج مصر من حديد التسليح

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 7.9 مليون طن، والبليت حوالي 4.5 مليون طن، في حين أن واردات البليت تُقدر بـ3.5 مليون طن، وذلك بحسب بيانات الغرفة التجارية للصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار الأسمنت

وفما يخص أسعار الأسمنت وأوضح فتتراوح أسعار الطن ليوم السبت، ما بين 875 جنيها كأدنى سعر على مستوى الجمهورية و1100 جنيه لبعض المصانع الأخرى كأعلى سعر، فيما يتراجع سعر طن الأسمنت للمستهلك ما بين 1050 إلى 1200 جنيه.