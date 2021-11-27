استقرار أسعار الحديد اليوم السبت في الأسواق.. وترقب لتسعير جديد قريبا

واصلت أسعار حديد التسليح في كافة المحافظات الاستقرار اليوم السبت، وسط حالة من الترقب في الأسواق بسبب الإعلان عن أسعار جديدة بداية شهر ديسمبر المقبل.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر حديد التسليح اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، على الصعيد المحلي والعالمي، على النحو التالي:

أسعار حديد التسليح اليوم

-يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100جنيه

- يباع حديد الكومى بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

أسعار المادة الخام لحديد التسليح عالميًا

استقرت أسعار خامات حديد التسليح اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، على النحو التالي:

- يباع سعر خام الحديد بنحو 103 دولارًا.

- فحم الكوك يباع بسعر 320 دولارًا.

- خردة الصلب تباع بسعر 493 دولارًا.

- البليت بسعر 663 دولارًا.

- لفائف الأسلاك بسعر 795 دولارًا.

- المسطحات تباع بسعر 795 دولار.

سجلت مبيعات حديد التسليح هدوء في الأسعار والمبيعات اليوم السبت 27 نوفمبر 2021.

الأسواق تترقب أسعار جيدة لحديد التسليح

وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تراجع الطلب على مواد البناء خلال الأيام الماضية، متابعًا أن هناك ترقب في الأسواق لأسعار جديدة لسعر حديد التسليح من جانب شركات وسط توقعات بعدم ارتفاع الأسعار نظرا لتراجع أسعار الخامات عالميا.

وأرجع الزيني، عدم ارتفاع الأسعار لقرار وزيرة التجارة والصناعة بإلغاء الرسوم على واردات البليت، معتبرًا أن ذلك سيكون له مردود كبير على المعروض بالسوق من خلال زيادة القدرة الإنتاجية، وتشغيل مصانع الدرفلة بكامل طاقتها، وسيخفض تكلفة الإنتاج ويقضي على إشاعات ارتفاع أسعار الحديد، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الحديد في الفترة القادمة.

وأكد رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن قرار وزير التجارة والصناعة سيخفض تكلفة الوحدات السكنية، وهو الأمر الجيد على المستوى المجتمعي والتجاري.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين ، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة إن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.