التضامن: سوء التغذية سبب وفاة 11% من الأطفال.. ونخصص 2 مليار لدعمهم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج «100 يوم في حياة الطفل»، تأتى في إطار برامج الحماية والعدالة الاجتماعية، التي أقرتها القيادة السياسية، من منطلق وعيها بحقوق كل فئة من الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم الأطفال، مشيرةً إلى أن الحياة الكريمة هي ما تصبو الدولة لتحقيقه وبصفة أخص الأولى بالرعاية.

نسبة الأنيميا بين الأطفال فى سن العامين 27%

وأوضحت «القباج» فى تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر دعم نظم الحماية الاجتماعية للحوامل والمرضعات، اليوم، أن برنامج رعاية الأطفال خلال الألف يوم الأولى، يركز على الأطفال منذ أن يكونوا أجنّة وحتى استكمال عامين، فضلًا عن الحوامل والمرضعات.

وأشارت إلى أن نسبة التقزم بلغت 20%، ونسبة النحافة 6%، غير أن نسبة الأنيميا بين الأطفال في سن العامين، بلغت تقريبًا 27%، وبين الأمهات الحوامل 25%، وأن 11% من وفيات الأطفال ناتجة عن سوء التغذية، لافتةً إلى أن استثمار البشر جزء من بناء الوطن.

إتاحة نقاط غذائية للمرأة الحامل والمرضع

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن برنامج الألف يوم الأولى يتيح سلة غذائية، أو نقاط تأخذها المرأة الحامل أو المرضعة لطفلها الأول أو الثاني بواقع مرة كحد أقصى، وذلك لتعزيز صحة الأم والجنين، كما يتم التركيز على الرضاعة الطبيعية المطلقة.

وأوضحت أنه يتم العمل مع برنامج الأغذية العالمي، والتعاون مع الصحة والتموين، ووزارة الاتصالات، لإجراء الربط الشبكي والتحول الرقمي للبيانات المتاحة لهؤلاء الأطفال.

زيادة المستفيدات من البرنامج من 43 ألف إلى 120 ألف سيدة

وأضافت أنه تم زيادة عدد المستفيدات من برنامج الألف يوم الأولى للحياة، من 43 ألف سيدة إلى 120 ألف سيدة خلال عام.

وأكدت أن البرنامج وصل إلى 78 ألف أسرة خلال جائحة كورونا، حتى يتم حماية الأطفال في وقت تعطل بعض أرباب الأسر، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ستدعم 120 ألف أسرة بتكلفة تزيد عن 200 مليون جنيه مصري، تحت مظلة تنمية الأسرة المصرية.

دعم 530 ألف طفل بتكلفة 2 مليار ونصف

وأضافت وزيرة التضامن، أن «تكافل» يدعم 530 ألف طفل بتكلفة 2 مليار ونصف، ما يعكس أهمية الأطفال في سن الطفولة المبكرة، والوصول بالأطفال إلى بنية صحية وجسدية وهو ما يساعد على استيعابهم المدرسي.

دعم كل قرى حياة كريمة

وأشارت إلى أن البرنامج مدعوم من برنامج الأغذية العالمي ليغطى 9 محافظات، إلا أن الدولة ستدعم كل قرى حياة كريمة، مؤكدةً أنه سيتم تدريب الرائدات الريفيات، لذلك تم تسليم الرائدات تابلت، لافتةً إلى أن كل رائدة سيكون معها تابلت مقيد عليها بيانات الأسر كاملة، وسيكون لكل طفل بطاقة صحية مرصود بها زيارات الوحدة الصحية.