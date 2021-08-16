120 جنيها نقاط إضافية ببطاقات التموين للأمهات ببرنامج «الألف يوم الأولى»

أكّد مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل» يستهدف السيدات الحوامل منذ بداية الحمل وحتى يصبح عمر طفلها عامين، لافتًا إلى أنَّ البرنامج يقدم حوافز إيجابية أيضًا للأسرة وخاصة التي تلتزم بطفلين فقط، مؤكّدًا أنَّ هناك نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية ببطاقة التموين بقيمة 120 جنيهًا، مشيرًا إلى أنَّه مستهدف 150 ألف مستفيدة في السنة الأولى بجميع المحافظات.

يشترط متابعة الحمل شهريًا ومنحنى نمو الطفل

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أنَّه يشترط متابعة الحمل شهريًا وكذلك متابعة تطعيمات طفلها وإعطائها كاملة له، وقياس وزن وطول الطفل، للحفاظ على صحة الطفل والأم، مشيرًا إلى أنَّ كل الرائدات المجتمعيات مشاركات بالتوعية ببرنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»، لأن الألف يوم الأولى هما الذين يأثرون على حياة الطفل فيما بعد، كما يتم متابعة منحنى النمو للطفل، من خلال الوزن والطول والاهتمام بالتغذية السليمة.

تدريب الرائدات الريفيات والمجتمعيات العاملين في مجال الصحة المجتمعية

وأشار إلى أنَّه يتمّ تدريب الرائدات الريفيات والمجتمعيات العاملين في مجال الصحة المجتمعية التابعين للوزارة، في إطار هذا البرنامج الوطني، حيث يتمّ التوعية منذ الحمل، وحتى إتمام الطفل عامين، وتأكّيد الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الـ6 شهور الأولى، والاهتمام بالتغذية السليمة للطفل والأم، حيث يعمل برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل» على معالجة مشكلات سوء التغذية للأطفال؛ مما يؤثر على درجة استيعابهم في التعليم بمراحله المختلفة.

وأكّد المصدر أنَّه تمّ التعاون منذ أكثر من عامين مع الهيئات الدولية ذات الصلة لتمويل البرنامج، لافتًا إلى أنَّ نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم نحو 20% من إجمالي الأطفال، كما يبلغ من لديهم أنيميا نحو 27% أما نحافة الأطفال فتقل لتصل إلى 8%.