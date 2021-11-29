«التضامن»: سوء التغذية عند الأطفال يكلف الدولة 20 مليار جنيه

قالت الدكتورة آمال ذكي، مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن سوء التغذية عند الأطفال يكلف الدولة 20 مليار جنيه، لافتة إلى أنه يتم صرف دعم نقدي للأمهات لتغذيتهن، موضحة أن التقزم يمثل مصدر قلق على الصحة العامة في مصر، حيث يصيب واحد من كل خمسة أطفال في مصر.

نحافة الأطفال تمثل 8%

وأوضحت مسؤولة برنامج وعي في التضامن الإجتماعي، خلال احتفالية ختام دعم نظم الحماية الاجتماعية لتحسين تغذية السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال، أن الهزال (نحافة الأطفال) يمثل نسبة 8%، مؤكدة أن النسبة تزيد بشكل كبير بين الفتيات، كما يمثل نقص الوزن نحو 6% من الأطفال في نفس الفئة العمرية.

نسبة الإصابة بفقر الدم بلغت 27% بين الأطفال

وأشارت «ذكي»، إلى أن نسبة الإصابة بفقر الدم تبلغ 27% بين الأطفال، مؤكدة أنه يتم دعم 18 ألفًا و210 أطفال تحت سن الثانية وأمهاتهم من الأسر المسجلة بتكافل وكرامة.

ولفتت إلى أنه يتم توفير قروض متناهية الصغر بمحافظة المنيا لنحو 628 سيدة بقيمة 3 ملايين و200 ألف جنيه مصري، مشيرة إلى أنه تم تدريب 4 آلاف سيدة فى قرى حياة كريمة على إدارة المشروعات الصغيرة والإقراض والتسويق الإلكتروني، موضحة أنه تم تدريب 400 سيدة على مهن حرفية في محافظتي المنيا وأسيوط لتزويد السيدات بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

جاء ذلك خلال احتفالية، ختام نجاح دعم نظم الحماية الاجتماعية لتحسين تغذية السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية وبناء مرونة المجتمع للتصدي لتداعيات فيروس كورونا.

وتشهد الفعالية توزيع 1700 جهاز تابلت على الرائدات الاجتماعيات المدربات في أغراض التوعية ودعم نظم المتابعة والتقييم للبرامج المقدمة لأسر تكافل وكرامة.