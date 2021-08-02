التضامن: 56 ألف أم استفادت من برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تخصيص مبلغ شهري يضاف إلى بطاقة التموين السلعي للأمهات الحوامل والمرضعات، اللاتي لديهن أطفال أصغر من عامين، ضمن برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل على معالجة مشكلات سوء التغذية للأطفال؛ مما يؤثر على درجة استيعابهم في التعليم بمراحله المختلفة.

استهداف زيادة المعرفة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لها، أن برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»، يعمل على استهداف زيادة المعرفة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات، لافتة إلى صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريا، بشرط الالتزام بالتطعيمات الكاملة للطفل والمتابعة الصحية، والاهتمام بالرضاعة الطبيعية لمدة 6 شهور الأولى، ومتابعة منحنى النمو للطفل، من خلال الوزن والطول والاهتمام بالتغذية السليمة.

وأضافت «القباج»، أن عدد المستفيدات 56 ألف أم وطفل في المراكز والمحافظات الأكثر فقرًا، حيث تم التعاون منذ أكثر من عامين مع الهيئات الدولية ذات الصلة لتمويل البرنامج.

نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم نحو 20%

ولفتت إلى أن نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم نحو 20% من إجمالي الأطفال، كما يبلغ من لديهم أنيميا نحو 27% أما نحافة الأطفال فتقل لتصل إلى 8%.

41%% من مستفيدي «تكافل وكرامة» أطفال تحت سن 18 سنة

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تركز على الأطفال الأولى بالرعاية وتكافؤ فرصهم التعليمية من خلال حزمة متكاملة من البرامج مثل برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل» الذي أدى إلى خفض التسرب نسبيًا من المدارس، مؤكدة أن 41% من مستفيدي «تكافل وكرامة» هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقين بالمدارس في المراحل المختلفة.