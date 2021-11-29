لحظة بلحظة حفل الكرة الذهبية.. سترلينج يحتل المركز الخامس عشر

انطلقت عملية إعلان مجلة فرانس فوتبول، لأسماء مراكز اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية المعروفة بجائزة البالون دور، في انتظار الوصول للمرشحين الثلاثة الذي سيتم إعلان الفائز من بينهم في حفل جائزة الكرة الذهبية خلال عام 2021، على مسرح «دو شاتليه» بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويقدم موقع «الوطن سبورت» لحظة بلحظة لحفل جائزة الكرة الذهبية وترتيب المراكز وكافة ما سيتم إعلانه من قبل المجلة الفرنسية الشهيرة لاختيار أفضل لاعب في العالم 2021.

وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.