«جودة التعليم»: اعتمدنا إجراءات للحفاظ على الأطفال من عدوى كورونا

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمجلس الوزراء، إنهم ينظمون زيارات ميدانية إلى مؤسسات التعليم العالي وما قبل الجامعي، ومنذ بداية جائحة كورونا، أضافوا العديد من الإجراءات للحفاظ على الأطفال من جائحة فيروس كورونا، وحفاظًا عليهم من العدوى.

اعتماد الكليات

وأضافت «عيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الإثنين، أنهم اعتمدوا اليوم عددًا من الكليات والمدارس، منها كليات صيدلة، إحداها في جامعة خاصة، والباقي في جامعتين حكوميتين، إضافة إلى اعتماد برنامج الصيدلة في الجامعة الألمانية بالقاهرة، واعتماد برنامج الإعلام في إحدى الجمعات الخاصة.

اعتماد 69 مدرسة

وتابعت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمجلس الوزراء، بأنهم اعتمدوا أيضًا 69 مدرسة ما بين رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية.

تفاصيل اعتماد الكليات والمدارس

كان مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اعتمد يوم الأربعاء الماضي، عدد (69) مدرسة بمختلف المراحل التعليمية في محافظات مصر، وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي التي اعتمدتها الهيئة جاءت كالتالي:

الكليات المعتمدة

1 - كلية الصيدلية – جامعة القاهرة

2 - كلية الصيدلة – جامعة الإسكندرية

3 - كلية الصيدلة – جامعة فاروس

4 - كلية الإعلام – جامعة الأهرام الكندية

5 - برنامج بكالوريوس الصيدلة – كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية بمصر.

مهلة لاستيفاء جوانب القصور في الاعتماد

وبالنسبة لمعدلات الاعتماد في المدارس، وافق مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في الجلسة ذاتها أيضا، على منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لثلاث مؤسسات تعليمية.