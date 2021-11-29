شروط تطعيم الأطفال بجرعات لقاح كورونا فايزر.. «الصحة» توضح

وافقت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، خلال اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رسميا، على تطعيم الأطفال من 15 عاما حتى عمر 12 عاما بلقاح فايزر، كما أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة، أنّ الصحة تبدأ التسجيل لتطعيم الأطفال بلقاح فايزر من شهر ديسمبر المقبل، بإضافة أيقونة خاصة للأطفال على موقع الصحة.

ويستعرض «الوطن»، في السطور التالية، وفي إطار ما يقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، شروط تطعيم الأطفال بجرعات لقاح كورونا فايزر، وفق وزارة الصحة:

شروط تطعيم الأطفال بجرعات لقاح كورونا فايزر

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان، إن إقرار ولي الأمر شرط حصول الأطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا على لقاح فايزر، وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أنه دون موافقة ولي الأمر لن يتم تطعيم الطفل.

ومن المقرر فتح التسجيل أمام الراغبين في التطعيم من تلك الفئة العمرية، غدًا الثلاثاء، على أن يلي ذلك إرسال رسائل هاتفية لإبلاغهم بمكان وموعد تلقي الجرعة، وجرى الاتفاق رسميا على موعد بدء التسجيل لتطعيم الأطفال داخل مراكز التطعيم التابعة للوزارة وليس داخل المراكز.

خطوات تسجيل لقاح كورونا

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

ـ وعلى الراغبين في تلقي اللقاح، الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا المستجد من خلال موقع وزارة الصحة المخصص لذلك.

ـ وبعدها يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم للحصول على الخدمة، منها الاسم، والرقم القومي، والبيانات الخاصة بالتواصل مع المتقدم، ورقم الهاتف الخاص.

ـ تصل إليك رسالة برمز التحقق على الهاتف المحمول الخاص بك، للتأكد من صحة الرقم، مع التأكد من وجود حساب واتساب مرتبط بنفس الرقم، لسهولة التواصل.

ـ اختيار المحافظة والمنطقة السكنية، وأقرب وحدة صحية يرغب في الحصول على اللقاح من خلالها.